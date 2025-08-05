Новини Ігри 05.08.2025 comment views icon

Розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року — знижки щомісяця

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року — знижки щомісяця

Steam розкрила розклад усіх фестивалів і тематичних розпродажів на першу половину 2026 року. Подій буде щонайменше дві на місяць.

Окрім звичних сезонних знижок і великих Next Fest, Valve анонсувала новий формат подій — Spotlight Fest. Це коротші та більш спеціалізовані фестивалі, присвячені вузьким темам. Їх показуватимуть у розділі “Знижки та події” на головній сторінці Steam.

Частина розкладу охоплює період із січня по травень 2026 року. Valve публікує дати заздалегідь, щоб розробники могли встигнути подати свої ігри на участь.

Розклад фестивалів і розпродажів Steam (січень — травень 2026 року)

Січень

  • Фестиваль детективів (Detective Fest): 12–19 січня
  • Фестиваль настільних ігор (Board Game Fest): 26 січня – 2 лютого

Лютий

  • Фестиваль набору тексту (Typing Fest): 5–9 лютого (Spotlight Fest)
  • Фестиваль PvP-ігор (PvP Fest): 9–16 лютого
  • Фестиваль про коней (Horse Fest): 19–23 лютого (Spotlight Fest)
  • Steam Next Fest: 23 лютого – 2 березня

Березень

  • Фестиваль Tower Defense: 9–16 березня
  • Весняний розпродаж Steam 2026: 19–26 березня
  • Фестиваль “Дім та Побут” (House & Home Fest): 30 березня – 6 квітня

Квітень

  • Фестиваль пошуку прихованих об’єктів (Hidden Object Fest): 9–13 квітня (Spotlight Fest)
  • Середньовічний фестиваль (Medieval Fest): 20–27 квітня

Травень

  • Фестиваль декбілдерів (Deckbuilders Fest): 4–11 травня
  • Фестиваль океану (Ocean Fest): 18–25 травня

Розклад на другу половину року Valve пообіцяла опублікувати згодом. Тим часом попереду ще п’ять місяців 2025 року — тому ось повний перелік фестивалів і знижок цього року.

Джерело: Steam 

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