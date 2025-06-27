Новини Ігри 27.06.2025 о 13:10 comment views icon

У Steam стартував великий літній розпродаж — Hollow Knight, Ghost of Tsushima та інші зі знижками до -95%

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

У Steam стартував великий літній розпродаж — Hollow Knight, Ghost of Tsushima та інші зі знижками до -95%
Hollow Knight / Team Cherry

Steam запустив традиційний Літній розпродаж 2025 року — одну з найочікуваніших акцій року серед гравців на ПК. Акція охоплює не лише старі хіти, а й новинки останніх місяців.

Головна сторінка Steam оновлюється щодня з новими добірками, рекомендаціями та тематичними блоками. Також повернувся розділ зі значними знижками, де Valve зібрала добірку тайтлів, які можна придбати за кілька десятків гривень. Для окремих ігор передбачені тимчасові знижки на видання з доповненнями або сезонні пропуски. Також звертаємо увагу на тематичні фільтри — вони допомагають знайти ігри за жанрами, оцінками або тегами. Плюс нещодавно Valve оновила фільтри пошуків.

ITC традиційно підготувало невелику підбірку знижок, які можна вихопити під час літнього розпродажу. Цього разу будуть два списки: ігри подешевше (до ₴400) і подорожче (від ₴400).

Дорожчі ігри на Літньому розпродажу 2025 року Steam

Ігри подешевше на Літньому розпродажі 2025 року Steam

Для тих, хто хоче встигнути купити за вигідною ціною — час є, але не варто затягувати. Steam Summer Sale 2025 завершиться 10 липня о 20:00 за Києвом. Наступні масштабні знижки від Valve очікується вже восени. Хоча протягом кожного місяця будуть тематичні фестивалі.

Популярні новини

Геймплейний трейлер Blood of Dawnwalker від розробників The Witcher 3 — герой рве голови, стрибає дахами та ходить по стінах
Microsoft портує ігри першої Xbox та 360 у хмару, на сучасні консолі та ПК (з покращенням), — інсайдер
Квізац Хедерах! В Dune: Awakening гравці змогли осідлати піщаного хробака — попри відсутність такої механіки

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати