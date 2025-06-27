У Steam стартував великий літній розпродаж — Hollow Knight, Ghost of Tsushima та інші зі знижками до -95%

Steam запустив традиційний Літній розпродаж 2025 року — одну з найочікуваніших акцій року серед гравців на ПК. Акція охоплює не лише старі хіти, а й новинки останніх місяців.
Головна сторінка Steam оновлюється щодня з новими добірками, рекомендаціями та тематичними блоками. Також повернувся розділ зі значними знижками, де Valve зібрала добірку тайтлів, які можна придбати за кілька десятків гривень. Для окремих ігор передбачені тимчасові знижки на видання з доповненнями або сезонні пропуски. Також звертаємо увагу на тематичні фільтри — вони допомагають знайти ігри за жанрами, оцінками або тегами. Плюс нещодавно Valve оновила фільтри пошуків.
ITC традиційно підготувало невелику підбірку знижок, які можна вихопити під час літнього розпродажу. Цього разу будуть два списки: ігри подешевше (до ₴400) і подорожче (від ₴400).
Дорожчі ігри на Літньому розпродажу 2025 року Steam
- Ghost of Tsushima — ₴1 138 (-33%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — ₴979 (-30%)
- Death Stranding Director’s Cut — ₴479 (-60%)
- Monster Hunter Wilds — ₴1 599 (-20%)
- Elden Ring — ₴1 049 (-40%)
- Forza Horizon 5 — ₴599 (-50%)
- Call of Duty: Black Ops 6 — ₴1 814 (-45%)
- The First Berserker: Khazan — ₴1 319 (-20%)
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — ₴1 439 (-20%)
- Clair Obscur: Expedition 33 — ₴1 349 (-10%)
- Baldur’s Gate 3 — ₴719 (-20%)
- Indiana Jones and the Great Circle — ₴1 959 (-20%)
- Final Fantasy 7 Rebirth — ₴1 199 (-40%)
- Blue Prince — ₴509 (-15%)
- Assassins Creed Shadows — ₴1 499 (-25%)
- Red Dead Redemption — ₴1 319 (-40%)
- Red Dead Redemption 2 — ₴649 (-75%)
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — ₴1 539 (-30%)
Ігри подешевше на Літньому розпродажі 2025 року Steam
- Hollow Knight — ₴162 (-50%)
- Bayonetta — ₴149 (-70%)
- Half-Life: Alyx — ₴337 (-70%)
- Mass Effect Legendary Edition — ₴149 (-90%)
- Little Nightmares 2 — ₴94 (-90%)
- Blasphemous — ₴41 (-90%)
- Blasphemous 2 — ₴300 (-50%)
- Boxman’s Struggle — ₴31 (-75%)
- POSTAL Brain Damaged — ₴103 (-75%)
- Lethal Company — ₴180 (-20%)
- Submerged: Hidden Depths — ₴60 (-90%)
- Celeste — ₴103 (-75%)
- Valheim — ₴269 (-50%)
- The Forest — ₴55 (-80%)
- The Long Dark — ₴214 (-50%)
- The Long Drive — ₴85 (-75%)
- Sons Of The Forest — ₴204 (-66%)
- Schedule 1 — ₴290 (-30%)
- The Last of Us Part 1 — ₴849 (-50%)
- It Takes Two — ₴249 (-75%)
- The Stanley Parable — ₴162 (-50%)
- SOMA — ₴120 (-80%)
- A Way Out — ₴159 (-80%)
- The Dark Pictures Anthology — ₴159 (-50%)
- Batman: Arkham Knight — ₴55 (-80%)
- Chained Together — ₴111 (-10%)
Для тих, хто хоче встигнути купити за вигідною ціною — час є, але не варто затягувати. Steam Summer Sale 2025 завершиться 10 липня о 20:00 за Києвом. Наступні масштабні знижки від Valve очікується вже восени. Хоча протягом кожного місяця будуть тематичні фестивалі.
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