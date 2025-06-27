У Steam стартував великий літній розпродаж — Hollow Knight, Ghost of Tsushima та інші зі знижками до -95%

Hollow Knight / Team Cherry

Steam запустив традиційний Літній розпродаж 2025 року — одну з найочікуваніших акцій року серед гравців на ПК. Акція охоплює не лише старі хіти, а й новинки останніх місяців.

Головна сторінка Steam оновлюється щодня з новими добірками, рекомендаціями та тематичними блоками. Також повернувся розділ зі значними знижками, де Valve зібрала добірку тайтлів, які можна придбати за кілька десятків гривень. Для окремих ігор передбачені тимчасові знижки на видання з доповненнями або сезонні пропуски. Також звертаємо увагу на тематичні фільтри — вони допомагають знайти ігри за жанрами, оцінками або тегами. Плюс нещодавно Valve оновила фільтри пошуків.

ITC традиційно підготувало невелику підбірку знижок, які можна вихопити під час літнього розпродажу. Цього разу будуть два списки: ігри подешевше (до ₴400) і подорожче (від ₴400).

Дорожчі ігри на Літньому розпродажу 2025 року Steam

Ігри подешевше на Літньому розпродажі 2025 року Steam

Для тих, хто хоче встигнути купити за вигідною ціною — час є, але не варто затягувати. Steam Summer Sale 2025 завершиться 10 липня о 20:00 за Києвом. Наступні масштабні знижки від Valve очікується вже восени. Хоча протягом кожного місяця будуть тематичні фестивалі.