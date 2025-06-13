Steam додав корисні фільтри до пошуку ігор — вільні збереження, регулювання складності та інші

Valve дозволила в Steam шукати ігри з конкретними опціями, як-от озвучене ігрове меню чи регульована складність. Функції з’явилися в бічному меню сторінки гри.
Фільтри, які ввела Valve, можна знайти між пунктами про підтримку контролерів і сумісністю зі Steam Deck. А ще їх винесли у фільтри пошуку. Якщо ми кажемо про сторінку пошуку, то у правому кутку достатньо обрати пункт «Уточнити за функцією доступності», і відкриється перелік доступних опцій, які ми опишемо нижче.
«Це оновлення стало результатом збору цінних відгуків від розробників, а також гравців з інвалідністю. Понад 5000 застосунків вже додали інформацію про підтримку доступності, і щодня дедалі більше розробників оновлюють свої ігри», — пише Valve.
Список усіх доступних фільтрів, які можна знайти в Steam прямо зараз:
Ігролад:
- Регулювання складності під себе.
- Збереження будь-коли: підтримка ручного й автоматичного збереження у будь-який момент гри.
Візуальна складова:
- Регульований розмір тексту в інтерфейсі, діалогах, субтитрах.
- Параметри субтитрів: можливість налаштувати субтитри для всіх важливих розмов і звуків.
- Альтернативні кольори: підтримка гри зі зміною палітру.
- Комфорт камери: можна вимкнути або налаштувати ефекти на кшталт тремтіння, коливання чи розмиття.
Звук:
- Налаштування гучності: регулювання гучності окремих типів звуку.
- Озвучені ігрові меню голосом.
- Стереозвук: визначення напряму звуку (ліворуч чи праворуч).
- Об’ємний звук: розуміння, звідки саме доноситься звук у просторі.
Введення (керування):
- Варіант лише з клавіатури.
- Варіант лише з мишею.
- Варіант лише з дотиком (на сенсорних екранах).
- Можливість гри без часових налаштувань: немає вимог до точного натискання кнопок або швидких дій.
- Перетворення тексту на мовлення: текстовий чат може озвучуватися в реальному часі.
- Перетворення мовлення в текст: голосовий чат трансформується у субтитри на ходу.
Оновлення вже помітно у багатьох нових ігор. Наприклад, Baldur’s Gate 3 підтримує одразу 10 функцій спеціальних можливостей, включаючи «регульовану складність» і «грати без обмеження часу». А тим часом в Steam триває фестиваль з сотнями демоверсій, де можна сортувати ігри за жанром, темою та іншими параметрами. Незабаром стартує великий літній розпродаж, до якого зробимо перелік цікавих проєктів за приємними цінами.
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Джерело: Valve
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