Новини Ігри 13.06.2025 о 15:07 comment views icon

Steam додав корисні фільтри до пошуку ігор — вільні збереження, регулювання складності та інші

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Steam додав корисні фільтри до пошуку ігор — вільні збереження, регулювання складності та інші
Steam / Valve

Valve дозволила в Steam шукати ігри з конкретними опціями, як-от озвучене ігрове меню чи регульована складність. Функції з’явилися в бічному меню сторінки гри.

Фільтри, які ввела Valve, можна знайти між пунктами про підтримку контролерів і сумісністю зі Steam Deck. А ще їх винесли у фільтри пошуку. Якщо ми кажемо про сторінку пошуку, то у правому кутку достатньо обрати пункт «Уточнити за функцією доступності», і відкриється перелік доступних опцій, які ми опишемо нижче.

«Це оновлення стало результатом збору цінних відгуків від розробників, а також гравців з інвалідністю. Понад 5000 застосунків вже додали інформацію про підтримку доступності, і щодня дедалі більше розробників оновлюють свої ігри», — пише Valve.

Список усіх доступних фільтрів, які можна знайти в Steam прямо зараз:

Ігролад:

  • Регулювання складності під себе.
  • Збереження будь-коли: підтримка ручного й автоматичного збереження у будь-який момент гри.

Візуальна складова:

  • Регульований розмір тексту в інтерфейсі, діалогах, субтитрах.
  • Параметри субтитрів: можливість налаштувати субтитри для всіх важливих розмов і звуків.
  • Альтернативні кольори: підтримка гри зі зміною палітру.
  • Комфорт камери: можна вимкнути або налаштувати ефекти на кшталт тремтіння, коливання чи розмиття.

Звук:

  • Налаштування гучності: регулювання гучності окремих типів звуку.
  • Озвучені ігрові меню голосом.
  • Стереозвук: визначення напряму звуку (ліворуч чи праворуч).
  • Об’ємний звук: розуміння, звідки саме доноситься звук у просторі.

Введення (керування):

  • Варіант лише з клавіатури.
  • Варіант лише з мишею.
  • Варіант лише з дотиком (на сенсорних екранах).
  • Можливість гри без часових налаштувань: немає вимог до точного натискання кнопок або швидких дій.
  • Перетворення тексту на мовлення: текстовий чат може озвучуватися в реальному часі.
  • Перетворення мовлення в текст: голосовий чат трансформується у субтитри на ходу.

Оновлення вже помітно у багатьох нових ігор. Наприклад, Baldur’s Gate 3 підтримує одразу 10 функцій спеціальних можливостей, включаючи «регульовану складність» і «грати без обмеження часу». А тим часом в Steam триває фестиваль з сотнями демоверсій, де можна сортувати ігри за жанром, темою та іншими параметрами. Незабаром стартує великий літній розпродаж, до якого зробимо перелік цікавих проєктів за приємними цінами.

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Джерело: Valve

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