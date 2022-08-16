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У застосунку «Дія» стартує бета-тест документів англійською та послуги шерингу авто. Як взяти участь?

У застосунку «Дія» стартує бета-тест документів англійською та послуги шерингу авто. Як взяти участь?

У застосунку державних послуг «Дія» незабаром розпочнеться тестування англомовної версії документів та шерингу авто. Всі охочі можуть долучитися до бета-тестування нових можливостей, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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На травневому пресбрифінгу International Diia Summit в Давосі Мінцифра повідомила, що застосунком «Дія» користуються понад 17,3 млн українців — проти 14 млн, які були на початку лютого 2022 року. І міжнародне визнання застосунку «Дія» наразі є одним з пріоритетних напрямків роботи — місяць тому міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував підготовку до запуску бета-тестування документів англійською. І ось зараз команда фактично переходить на цей етап — взяти участь можна за цим посиланням.

У застосунку «Дія» стартує бета-тест документів англійською та послуги шерингу авто. Як взяти участь?

Три цифрових документи англійською

Невдовзі закордонний паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт у «Дії» показуватимуться латиницею — у травні повідомлялося, що цифрові документи в «Дії» готуються визнати Польща, Молдова та ще кілька країн. Основні цілі бета-тесту — перевірка коректності показу документів англійською та правильності заповнення усіх полів.

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Для участі в бета-тесті треба мати в «Дії» один із документів: закордонний паспорт, посвідчення водія чи техпаспорт. Важливо, щоб у бета-тесті також взяли участь українці, які зараз перебувають за кордоном — наголошують у Мінцифри.

Повернення функції шерингу техпаспорта (послуга Належний користувач)

Послугу шерингу авто презентували під час Diia Summit у лютому. Ця послуга дозволяє передавати право на керування авто іншим людям. Раніше призначити належного користувача У застосунку «Дія» стартує бета-тест документів англійською та послуги шерингу авто. Як взяти участь?У застосунку «Дія» стартує бета-тест документів англійською та послуги шерингу авто. Як взяти участь?Належний користувач — це фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія. Послуга шерингу авто стала недоступна разом з іншими після повномасштабного вторгнення росії, коли державні реєстри тимчасово відключили, щоб захистити дані українців. Наразі реєстри знов працюють і Мінцифри хоче відновити послугу шерингу авто в «Дії», оскільки зараз ця послуга особливо актуальна (багато українців від початку повномасштабного вторгнення брали авто рідних чи знайомих, щоб виїхати у більш безпечні місця). Та потрібно ще раз протестувати послугу шерингу авто, щоб впевнитись, що усе працює належним чином. Взяти участь в бета-тесті мають дві людини — власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем.

Для участі в бета-тесті шерингу авто потрібно мати:

  • паспорт у «Дії» — закордонний або ж ID-картка;
  • для власника: техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача;
  • для належного користувача: водійське посвідчення відповідної категорії.
  • «Дія» — український електронний сервіс державних послуг. Для користувачів доступні портал та застосунок «Дія». На порталі можна отримати онлайн 70+ державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 12 своїх цифрових документів та 23 послуг.

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