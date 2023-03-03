Новини Наука та космос 03.03.2023 о 14:56

Старіші за саму Сонячну систему — дослідники виявили у зразках астероїда Рюгу важливі для життя молекули

Катерина Даньшина

Авторка новин

Вчені проаналізували зразки ґрунту з астероїда, що обертається навколо Сонця між Землею та Марсом, і виявили що він містить безліч молекул, які називають «будівельними блоками для життя». 

Дослідження, опубліковане в журналі Science, розкриває склад 5 грамів космічної породи, отриманої з астероїда  Рюгу, яку у 2020 році привіз японський космічний корабель Hayabusa2. (Ще у 2010 році інша місія Hayabusa спробувала доставити зразки з астероїда Ітокава — однак через збій в системі збору, дослідники отримали лише мікрограм космічного пилу). 

Старіші за саму Сонячну систему — дослідники виявили у зразках астероїда Рюгу важливі для життя молекули
Аналіз показав, що багатий на вуглець астероїд містить й важливі для життя молекули, включаючи 15 амінокислот — будівельних блоків для білка, які наявні в живих організмах. Раніше вчені виявляли так звані пробіотики в метеоритах, які впали на Землю — але їхня наявність на поверхні чи всередині астроїда не була підтвердженою. У цьому випадку органічні молекули знайшли в поверхневому пилу. 

«Їхня наявність на поверхні астероїда — попри суворе середовище, зумовлене температурою та ультрафіолетовим випромінюванням в умовах високого вакууму — свідчить про те, що верхні шари поверхні Рюгу містять потенціал до захисту органічних молекул», — каже у заяві керівник дослідження Хіроші Нараока з університету Кюсю в Японії. 

Фактично, це означає, що астероїди потенційно можуть поширювати такі «будівельні блоки для життя» по всій Сонячній системі.

Ще одне дослідження, опубліковане у  Science, розкриває вік органічних матеріалів Рюгу — ймовірно, вони з’явились раніше за саму Сонячну систему, утворившись в хмарі первісного міжзоряного пилу, яка згодом стала материнським тілом Рюгу. 

Старіші за саму Сонячну систему — дослідники виявили у зразках астероїда Рюгу важливі для життя молекули

Рюгу — належить до найпоширенішої категорії астероїдів (астероїди типу C або вуглецеві астероїди); з усіх знайдених у Сонячній системі астероїдів — 75% вуглецеві. По суті, це уламки, що залишилися після формування Сонячної системи — тож вони досить цікаві з огляду на вивчення молекул, які з’явилися майже 4,5 млрд років тому. 

NASA, у рамках співпраці з Японським космічним агентством, отримало близько 10% зразка з Рюгу; додаткові дослідження проводилися й у Європі. 

Старіші за саму Сонячну систему — дослідники виявили у зразках астероїда Рюгу важливі для життя молекули

Команда Нараока взяла близько 30 мікрограмів космічної породи, який досліджували додаючи різноманітні розчинники. Вчені виявили тисячі сполук, що містять вуглець, водень, азот, кисень та/або сірку, включно з 15 амінокислотами. Виявлені речовини загалом узгоджуються з тим, що було знайдено у вуглецевих метеоритах, сказав співавтор дослідження, астробіолог з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Джейсон Дворкін.

Однак дослідники не знайшли цукрів або нуклеооснов, ключових компонентів ДНК і РНК.

«Цілком можливо, що ці сполуки присутні в астероїді Рюгу, але ми їх навряд чи можемо виявити, враховуючи відносно невелику масу зразка, доступного для дослідження», — сказав співавтор дослідження, ще один астробіолог з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Деніел Главін.

Дослідники тільки почали аналізувати зразки й незабаром планують порівняти їх зі зразками іншого астероїда. У вересні місія NASA OSIRIS-REx планує доставити на Землю зразки з іншого вуглецевого астероїда — (101955) Бенну.

«Очікується, що OSIRIS-REx доставить набагато більшу кількість зразків з Бенну і надасть ще одну важливу можливість відшукати сліди органічних будівельних блоків життя в багатому вуглецем астероїді», — сказав Дворкін.

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Джерело: livescience


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