Старіші за саму Сонячну систему — дослідники виявили у зразках астероїда Рюгу важливі для життя молекули

Вчені проаналізували зразки ґрунту з астероїда, що обертається навколо Сонця між Землею та Марсом, і виявили що він містить безліч молекул, які називають «будівельними блоками для життя».

Дослідження, опубліковане в журналі Science, розкриває склад 5 грамів космічної породи, отриманої з астероїда Рюгу, яку у 2020 році привіз японський космічний корабель Hayabusa2. (Ще у 2010 році інша місія Hayabusa спробувала доставити зразки з астероїда Ітокава — однак через збій в системі збору, дослідники отримали лише мікрограм космічного пилу).

«Їхня наявність на поверхні астероїда — попри суворе середовище, зумовлене температурою та ультрафіолетовим випромінюванням в умовах високого вакууму — свідчить про те, що верхні шари поверхні Рюгу містять потенціал до захисту органічних молекул», — каже у заяві керівник дослідження Хіроші Нараока з університету Кюсю в Японії.

Фактично, це означає, що астероїди потенційно можуть поширювати такі «будівельні блоки для життя» по всій Сонячній системі.

Ще одне дослідження, опубліковане у Science, розкриває вік органічних матеріалів Рюгу — ймовірно, вони з’явились раніше за саму Сонячну систему, утворившись в хмарі первісного міжзоряного пилу, яка згодом стала материнським тілом Рюгу.

Рюгу — належить до найпоширенішої категорії астероїдів (астероїди типу C або вуглецеві астероїди); з усіх знайдених у Сонячній системі астероїдів — 75% вуглецеві. По суті, це уламки, що залишилися після формування Сонячної системи — тож вони досить цікаві з огляду на вивчення молекул, які з’явилися майже 4,5 млрд років тому.

NASA, у рамках співпраці з Японським космічним агентством, отримало близько 10% зразка з Рюгу; додаткові дослідження проводилися й у Європі.

Команда Нараока взяла близько 30 мікрограмів космічної породи, який досліджували додаючи різноманітні розчинники. Вчені виявили тисячі сполук, що містять вуглець, водень, азот, кисень та/або сірку, включно з 15 амінокислотами. Виявлені речовини загалом узгоджуються з тим, що було знайдено у вуглецевих метеоритах, сказав співавтор дослідження, астробіолог з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Джейсон Дворкін.

Однак дослідники не знайшли цукрів або нуклеооснов, ключових компонентів ДНК і РНК.

«Цілком можливо, що ці сполуки присутні в астероїді Рюгу, але ми їх навряд чи можемо виявити, враховуючи відносно невелику масу зразка, доступного для дослідження», — сказав співавтор дослідження, ще один астробіолог з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Деніел Главін.

Дослідники тільки почали аналізувати зразки й незабаром планують порівняти їх зі зразками іншого астероїда. У вересні місія NASA OSIRIS-REx планує доставити на Землю зразки з іншого вуглецевого астероїда — (101955) Бенну.

«Очікується, що OSIRIS-REx доставить набагато більшу кількість зразків з Бенну і надасть ще одну важливу можливість відшукати сліди органічних будівельних блоків життя в багатому вуглецем астероїді», — сказав Дворкін.

Джерело: livescience