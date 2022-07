Поверхня астероїда Бенну, якого торкнувся зонд NASA OSIRIS-REx, виявилася пухкою, як «яма із пластикових кульок»

Майже два роки тому автоматична міжпланетна станція OSIRIS-REx успішно торкнулася поверхні астероїда Бенну в рамках кульмінаційного моменту своєї місії із забору ґрунту з небесного тіла. Це була перша така операція для NASA. Хоча місія не повернеться на Землю до кінця наступного року, NASA поділилося деякою інформацією про астероїд Бенну.

Космічне агентство повідомило, що поверхня астероїда Бенну виявилася дуже пухкою. Апарат OSIRIS-REx поринув би в небесне тіло, якби космічний корабель не запустив свої двигуни відразу після торкання поверхні астероїда. Як виявилося, частинки, що становлять зовнішню поверхню Бенну, є пухкою субстанцією. Вони дуже слабко пов’язані одна з одною.

І це зовсім не те, що вчені очікували знайти на Бенну. Спостерігаючи за астероїдом із Землі, очікувалося, що його поверхня буде покрита гладким матеріалом, що нагадує піщаний пляж. Реакція Бенну на приземлення OSIRIS-REx спантеличила вчених. Після нетривалої взаємодії з астероїдом космічний корабель залишив кратер завширшки 8 метрів. У ході лабораторних випробувань процедура захоплення «ледве спрацювала».

#OSIRISREx data gathered during sample collection show that asteroid Bennu's exterior is made up of loosely packed & lightly bound rock. So, standing on its surface would feel like being in a plastic ball pit.

