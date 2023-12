Схоже, що наступна частина серії Might & Magic, над якою працює Ubisoft, називатиметься Might & Magic: Fates. Як помітили користувачі соціальних мереж, видавець зареєстрував два різних домени, що вказують на цю назву.

Might & Magic розробляє щонайменше одна студія Ubisoft, передає VideoGames. Торік в оголошенні про вакансію в Ubisoft Shanghai згадувалася франшиза. В іншому оголошенні про вакансію багато уваги приділено пошуку розробника з досвідом «відкритого світу», що вказує на те, що Might & Magic: Fates буде рольовою грою з відкритим світом.

Might & Magic — не плутати з її популярним спін-оффом, Heroes of Might & Magic — це серія рольових ігор від першої особи. Компанія New World Computing випустила гру, з якої все почалося, у 1986 році й продовжувала випускати ігри до 2002 року. У 2003 році Ubisoft викупила інтелектуальну власність у компанії The 3DO Company, яка придбала New World Computing у 1996 році та приблизно в той же час оголосила про банкрутство.

Хоча Ubisoft випустила кілька спін-оффів після придбання прав на серію, лише у 2014 році з’явилася наступна частина серії – Might & Magic 10: Legacy. Розроблена німецькою студією Limbic Entertainment та Ubisoft Chengdu, гра отримала змішане прийняття критиків та фанатів, які в основному критикували слабкий сюжет гри.