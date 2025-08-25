"UE5 — пухлина індустрії". Фани скаржаться, що рімейк Metal Gear Solid Delta зіпсував культову сцену зі Снейком

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Незабаром вийде довгоочікуваний рімейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, але вже з’явилися хейтери. Фани скаржаться, що одна з ключових сцен втратила шарм.

Суперечки точаться навколо культової сцени, де Снейк стоїть перед могилою Босс — своєї наставниці, яку він змушений був убити за наказом уряду. На обличчі Снейка біль та сум через те, що йому треба було зробити. У цей момент він віддає честь — саме цей жест став відомий серед інтернет-користувачів як мем “Press F to pay respect”.

Автори рімейку, який створюють на Unreal Engine 5, помітно змінили і емоції Снейка, і всі кольори. Деякі фани кажуть, що на могилі Босс освітлення та колірна гама мають інший вигляд, що знищило атмосферу оригіналу. У погоні за реалізмом Konami та Virtuos зробили низку сцен плоско і бездушно, хоча технічно вони стали чіткішими.

Тут спойлер всієї сцени

І на цьому моменті думки користувачів розділилися. Частина з них погоджується, що “раніше було краще”, а інші не бачать проблеми. В обговореннях гравці прямо казали, що “UE5 — пухлина індустрії”, поки решта відповідала, що цей рушій чомусь не зіпсував атмосферу рімейку Silent Hill 2. Тож звинувачували в усьому UE5 нелогічно.

“Просто люди не знають що оригінал оригінальна сцена була такою через технічні обмеження консолей, та вважають, що вона крута, хоча це не так”, — додають в коментарях.

Улюблена сцена виглядала так через перенасичене освітлення та багато туману. Але нюанс в тому, що вона не з оригіналу PS2. Кадри взяті з ремастера 2011 року від Bluepoint Games, де команда в багатьох сценах викрутила експозицію. Тож деякі дорікають фанатам класики тим, що це і не було класикою.

“Салют в оригінальній версії відчувався потужно, а в новій — як нежива, скута анімація”, — вважає інший табір фанатів.

Наостанок можете поділитися своїми думками, чи зіпсував рімейк атмосферу емоційної сцени зі Снейком або геймерам, як завжди, важко сприймати нове? Додамо, що Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вийде 28 серпня. У передзамовленні звичайне видання коштує ₴1 475.