Новини Ігри 25.08.2025

"UE5 — пухлина індустрії". Фани скаржаться, що рімейк Metal Gear Solid Delta зіпсував культову сцену зі Снейком

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Незабаром вийде довгоочікуваний рімейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, але вже з’явилися хейтери. Фани скаржаться, що одна з ключових сцен втратила шарм.

Суперечки точаться навколо культової сцени, де Снейк стоїть перед могилою Босс — своєї наставниці, яку він змушений був убити за наказом уряду. На обличчі Снейка біль та сум через те, що йому треба було зробити. У цей момент він віддає честь — саме цей жест став відомий серед інтернет-користувачів як мем “Press F to pay respect”.

Автори рімейку, який створюють на Unreal Engine 5, помітно змінили і емоції Снейка, і всі кольори. Деякі фани кажуть, що на могилі Босс освітлення та колірна гама мають інший вигляд, що знищило атмосферу оригіналу. У погоні за реалізмом Konami та Virtuos зробили низку сцен плоско і бездушно, хоча технічно вони стали чіткішими.

Тут спойлер всієї сцени

І на цьому моменті думки користувачів розділилися. Частина з них погоджується, що “раніше було краще”, а інші не бачать проблеми. В обговореннях гравці прямо казали, що “UE5 — пухлина індустрії”, поки решта відповідала, що цей рушій чомусь не зіпсував атмосферу рімейку Silent Hill 2. Тож звинувачували в усьому UE5 нелогічно.

“Просто люди не знають що оригінал оригінальна сцена була такою через технічні обмеження консолей, та вважають, що вона крута, хоча це не так”, — додають в коментарях.

Улюблена сцена виглядала так через перенасичене освітлення та багато туману. Але нюанс в тому, що вона не з оригіналу PS2. Кадри взяті з ремастера 2011 року від Bluepoint Games, де команда в багатьох сценах викрутила експозицію. Тож деякі дорікають фанатам класики тим, що це і не було класикою.

“Салют в оригінальній версії відчувався потужно, а в новій — як нежива, скута анімація”, — вважає інший табір фанатів.

"UE5 — пухлина індустрії". Фани скаржаться, що рімейк Metal Gear Solid Delta зіпсував культову сцену зі Снейком"UE5 — пухлина індустрії". Фани скаржаться, що рімейк Metal Gear Solid Delta зіпсував культову сцену зі Снейком

Наостанок можете поділитися своїми думками, чи зіпсував рімейк атмосферу емоційної сцени зі Снейком або геймерам, як завжди, важко сприймати нове? Додамо, що Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вийде 28 серпня. У передзамовленні звичайне видання коштує ₴1 475.

