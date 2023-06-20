Угода Adobe з придбання Figma за $20 млрд під загрозою скасування — ЄС розпочинає антимонопольне розслідування

Європейські антимонопольні органи готуються розпочати офіційне розслідування угоди програмного гіганта Adobe (розробник Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) з поглинання хмарної дизайнерської платформи Figma, повідомляє Financial Times.

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Розслідування може тривати протягом багатьох місяців і зрештою взагалі зірвати угоду на $20 млрд.

Рішення вкотре демонструє занепокоєння глобальних регуляторів тим, як великі технологічні фірми, купуючи менш інноваційних конкурентів, можуть придушувати конкуренцію.

«Adobe перебуває на попередній стадії процесу регулювання та веде конструктивні обговорення угоди з регулюючими органами Великої Британії, ЄС і США, тоді як Figma з нетерпінням чекає продовження переговорів з регулюючими органами», – йдеться у заяві, надісланій Reuters.

Минулого місяця британський регулятор, що контролює конкуренцію, заявив, що також розглядає угоду Adobe-Figma, а Міністерство юстиції США вже готує антимонопольний позов, щоб заблокувати її.

Про плани з поглинання Figma було оголошено торік у вересні. Сума угоди — $20 млрд, Adobe виплатить обумовлену суму грошима та своїми акціями у пропорції 50/50. Після завершення угоди (що планувалось вже у 2023-му) Ділан Філд, співзасновник і генеральний директор Figma, продовжить керувати командою Figma, підпорядковуючись Девіду Вадхвані, президенту Adobe Digital Media. До завершення угоди кожна компанія продовжуватиме працювати незалежно.