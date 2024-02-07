Україна запустить виробництво власного аналога ударного БПЛА «Ланцет» – Федоров

Незабаром в Україні розпочнеться масове виробництво нових дронів-камікадзе по типу російського «Ланцета». Такі дрони здатні уражати ворога на відстані до 40 км. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, які застосовують, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Ми це бачимо по статистиці. Нам потрібно вражати на 40 км», ─ заявив він.

Михайло Федоров додав, що українські виробники вже створили тестові зразки, і їх вже перевірили в бойових умовах.

«Вже є бойові застосування, але поки що це одиниці», ─ додав віцепрем’єр.

Невдовзі слід очікувати початку ширшого застосування таких БПЛА. За попередніми даними, роботу тестових зразків цих безпілотників росіяни відчують протягом двох місяців.

«Важко назвати конкретні дати, але я думаю, що протягом двох місяців почне з’являтися інформація у російських пабліках, як палають їхні танки», – сказав Михайло Фдоров.

На запровадження серійного виробництва українського аналога «Ланцета» може знадобитись приблизно пів року – щоб «розігнати ринок» таких дронів-камікадзе, оскільки «Ланцети» «досить технологічні».

«Зараз на радарах є кілька компаній, і ми тестуємо їх продукти. В найближчі тижні вирішиться доля контрактів на виробництво дронів типу «Ланцет», – заявив Федоров.

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Невдовзі після цього безпілотники потраплять на поле бою.

Під час повномасштабного нападу на Україну росія активно застосовує ударні безпілотники власної розробки «Ланцет». У середині 2023 року заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що країна-окупант виготовила до 900 одиниць цих дронів, з яких 850 застосували в зоні бойових дій.

БПЛА «Ланцет» здатен долати відстань до 40 км та рухатися зі швидкістю до 110 км/год (до 300 км/год при пікіруванні). Максимальна маса становить 12 кг (бойова частина – до 3 кг).

Джерело: forbes

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