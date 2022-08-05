Український ринок мобільного зв’язку «котиться з гори» — президент «Київстар»

Про перспективи українського телекому президент компанії «Київстар» Олександр Комаров розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

На думку президента «Київстару», наразі український ринок мобільного зв’язку перебуває в довгостроковому низхідному тренді, відтак продовжується спускатися з певної кризової гірки, яка утворилася після 24 лютого. За словами Олександра Комарова, лише питання часу, коли компанія піде в мінус.

«Я буду дуже радий, якщо ми досягнемо дна до кінця цього року. Якщо ми перший квартал закінчували +15%, то зараз це одиниці відсотків… і ви розумієте, що це лише питання часу, коли ми пройдемо цю межу й підемо в мінус» Олександр Комаров, президент «Київстар»

Президент «Київстару» уточнив, що це стосується лише доходу, оскільки з маржею справи значно гірші, бо змінилася структура доходу — дуже сильно зріс міжнародний дохід, який апріорі нижчий за маржинальний.

«Загалом маржинальність у деяких країнах взагалі від’ємна. Вона зважена, мабуть, буде близько 10%. Але треба розуміти, що маржинальність близько 10% у бізнесі, який реінвестує понад 20%» Олександр Комаров, президент «Київстар»

Це зумовлено низкою факторів: великою кількістю соціально значущих послуг — безплатний роумінг для переселенців за кордоном та зв’язок на окупованих територіях, прямими благодійними ініціативами (300 млн грн до UNITED24), інфляцією та девальвацією.

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Водночас президент «Київстар» прямо підтвердив, що тарифи на мобільний зв’язок зростатимуть, та це відбуватиметься набагато повільніше за інфляцію і більше це позначиться на абонентах старіших тарифних планів.

«У нас є визначені внутрішні правила, у нас є актуальна лінійка тарифів, яку ми не чіпаємо, коли модернізуємо базу та переглядаємо обсяги послуг, що споживаються, ціну, яка сплачується. Я розраховував, що в наступному році середній ARPU зросте, напевно, на 6-7% до поточного. Поточний ARPU — близько 93 грн. Зрозуміло, що для частини клієнтів, які перебувають на старих тарифних планах, це може бути вище зростання, для частини не відбудеться взагалі жодних змін» Олександр Комаров, президент «Київстар»

Окремо Олександр Комаров звернув увагу на необхідність вилучити з оподаткування спектр безплатних соціальних сервісів, які надаються абонента — уряд поки не пішов на зустріч мобільним операторам попри їхні звернення. Позитивним моментом він назвав надання частот 2100 МГц у тимчасове користування та виділені 2300 МГц для пілотного проєкту. Водночас президент «Київстар» розкритикував підвищення ставки за користування радіочастотним ресурсом (РЧР) у 2023 році на 10% та запропонував як альтернативу — узаконення використання додаткового спектра 2100 МГц з рентною платою за ці частоти.

За перше півріччя 2022 року «Київстар» ввів у дію 230 нових базових станцій та планує до кінця року вийти на 70% торішнього обсягу (550-600). За час війни у «Київстара» було пошкоджено 300 базових станцій, з яких наразі не працюють лише 24 — «це ті, які просто знесені з лиця землі».

Напередодні «Київстар» відзвітував за 2 квартал 2022 року: кількість абонентів впала на на 4,3%, до 24,8 млн, а загальний операційний дохід від послуг мобільного зв’язку зріс на 4,5% — до 6,9 млн грн.