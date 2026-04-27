Педро Паскаль розплакався на презентації "Мандалорця і Ґроґу" в Мексиці / Hollywood Reporter

Актор Педро Паскаль насилу стримував сльози під час панелі “Мандалорця і Ґроґу” на CCXP Mexico. У неділю, 27 квітня, актор та режисер Джон Фавро несподівано вийшли на сцену в Мехіко як незаявлені гості фанівської конвенції. До прем’єри залишається менше місяця — фільм виходить у прокат 22 травня.





Паскаль, народжений у Чилі, вийшов на сцену в футболці збірної Мексики з чемпіонату світу 2026 року і пояснив, чому цей проєкт для нього не просто робота. За його словами, він часто ходив у кінотеатр з родиною — і саме тому вихід “Мандалорця” на великий екран має для нього особливе значення. Серіал стартував на Disney+ ще у 2019 році, і актор пройшов із персонажем увесь шлях — від потокового сервісу до повноцінного кінотеатрального релізу.

“Мандалорець і Ґроґу” стане першим кінотеатральним релізом франшизи “Зоряні війни” за сім років — Disney не виходила на великий екран із цим всесвітом після “Скайвокер. Відродження” у 2019-му. Окрім Паскаля та Ґроґу, у фільмі з’являться Сігурні Вівер і Джеремі Аллен Вайт. Бюджет картини склав близько $160 млн — найнижчий серед усіх фільмів про “Зоряні війни” під керівництвом Disney.

Раніше ми писали, що Disney сумнівалася в комерційному успіху проєкту — зокрема через невдалу рекламну кампанію на Супербоулі. Проте CCXP Mexico показав інше: живий зал, розчулений актор і режисер на сцені — це вже інша історія, ніж сухі маркетингові ролики.





За словами Фавро та Філоні, “Мандалорець і Ґроґу” має стати початком нової глави у всесвіті “Зоряних війн”, яка об’єднає фанатів як оригінальної трилогії, так і нових анімаційних проєктів на Disney+.

Джерело: The Hollywood Reporter