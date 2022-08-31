Уряд та Офіс Президента відмовились від ідеї впровадження 10% імпортного збору після критики

Додатковий митний збір в обсязі 10% на валютообмінні операції для купівлі імпортних товарів та послуг, судячи з усього, запроваджувати не будуть, відтак це не матиме впливу на ціни електроніки в Україні. Попри те, що текст суперечливого законопроєкту вже пройшов погодження (він був відправлений на погодження профільному комітету ще 05 серпня), на реєстрацію у Парламенті він не піде, оскільки в Уряді та Офісі Президента повністю відмовилися від цієї ідеї. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Причина відмови — значний публічний тиск та супротив бізнесу, зазначає нардеп.

Ось саме для цього я першим і викрив (03 серпня) плани влади впровадити цю ідею і що треба зробити. І виніс це у публічну площину) Привіт 🤦‍♂️деяким «особливо обдарованим » файсбук-бійцям, які там щось на парламент хотіли перекинути) І дякую асоціаціям, які швидко відреагували та надали свою контраргументацію. 🤝Так що вітаю всіх – гарна team work) Цей бій ми перемогли) 👀Буду ще слідкувати, щоб не повернулися до ідеї, але потенціалу не бачу. Ярослав Железняк, народний депутат України ІХ скликання від фракції «Голос»

На початку серпня стало відомо, що Уряд розглядає можливість запровадження додаткового імпортного збору на валютообмінні операції для зменшення тиску на гривню та часткового покриття дефіцити бюджету. Тоді серед перших про ініціативу написав саме Ярослав Железняк. Ідея полягала у встановленні збору у 10% на валютообміні операції на користь нерезидента з імпорту товарів та послуг юридичними особами та ФОПами. Очікувалося, що відповідний законопроєкт потрапить до Ради найближчим часом. Можна тільки порадіти, що цього не станеться.

Тут варто пригадати, що 21 червня Рада скасувала запроваджені на початку квітня пільги під час розмитнення автомобілів і повернула мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари — зміни запрацювали з 1 липня.

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Раніше повідомлялося, що Уряд розробляє нову податкову модель «10–10–10», яка передбачає зміни ставок усіх основних податків. Проте, судячи з останніх повідомлень, автори нашумілої податкової ініціативи мають мало шансів на успіх.