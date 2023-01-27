Уряд схвалив законопроєкт, який скасує пільговий 2% податок для ФОПів та поверне перевірки податкової — з 1 липня 2023-року

Як і очікувалося, українські можновладці вирішили забрати у малого бізнесу податкові пільги, запроваджені на час дії воєнного стану. Про це йдеться у схваленому проєкті Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Цим законопроєктом, серед іншого, пропонується встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 01.07.2023, зокрема:

можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп не сплачувати єдиний податок;

зупинення проведення документальних перевірок;

зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.

Таким чином, у разі прийняття цього законопроєкту у зазначеній редакції та його підпису Володимиром Зеленським, малий бізнес втратить податкові пільги з 1 липня 2023 року, навіть якщо війна до того часу ще не припиниться і воєнний стан не буде скасований. Першопочатково планувалося, що пільги будуть діяти до закінчення воєнного стану, щоб полегшати виживання малого бізнесу під час війни. Крім того, буде скасований мораторій на проведення документальних перевірок бізнесу.

Днями, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що Мінфін готує законопроєкт щодо скасування 2% податку та повернення 3-ї групи оподаткування на довоєнні ставки з 1 липня. Тоді він стверджував, що на ставку 2% перейшло 313 062 підприємців, а надходження єдиного податку від юридичних осіб – платників третьої групи за 2022 рік становили 6020 млн грн єдиного податку.