Новини Софт 07.04.2023 о 19:00

В Chrome 113 увімкнуть WebGPU – він забезпечить прискорення ШІ-обчислень та 3D графіку для вебзастосунків

Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія Google оголосила, що у версії браузера Chrome 113 за замовчуванням буде активовано API WebGPU. Він забезпечує можливість доступу вебзастосунків до ресурсів графічного процесора пристрою. WebGPU буде доступний на комп’ютерах з Windows, що підтримують Direct3D 12, а також на пристроях з macOS, та ChromeOS, які підтримують Vulkan.

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WebGPU може дозволити розробникам досягти існуючого рівня графіки зі значно меншою кількістю коду. Також цей API забезпечує більш ніж 3-кратне прискорення логічних висновків моделі машинного навчання. Це може бути корисно в епоху поширення генеративних моделей машинного навчання. Хоча такі сервіси, як Google Bard та Microsoft Bing, не використовують ресурси локального обладнання, інші застосунки машинного навчання можуть залучити їх для своїх завдань.

В Chrome 113 будет включен WebGPU – он обеспечит ускорение ИИ-вычислений и 3D графику для веб-приложений

Крім того, WebGPU може спростити розробникам створення графічно насичених ігор, які запускаються у браузері. Вони отримають інструмент для залучення всіх можливостей графічних процесорів. Babylon.js має досить вражаючу демонстрацію, яку можна запустити при використанні бета-версії Chrome.

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Google заявляє, що випуск Chrome цього місяця «служить будівельним блоком для майбутніх оновлень і поліпшень», обіцяючи «просунуті графічні функції» і «глибший доступ до ядер шейдерів» у майбутньому. Також компанія обіцяє низку покращень у фактичній розробці веб-контенту, який працює на WebGPU.

Джерело: The Verge


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