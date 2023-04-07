В Chrome 113 увімкнуть WebGPU – він забезпечить прискорення ШІ-обчислень та 3D графіку для вебзастосунків

Компанія Google оголосила, що у версії браузера Chrome 113 за замовчуванням буде активовано API WebGPU. Він забезпечує можливість доступу вебзастосунків до ресурсів графічного процесора пристрою. WebGPU буде доступний на комп’ютерах з Windows, що підтримують Direct3D 12, а також на пристроях з macOS, та ChromeOS, які підтримують Vulkan.

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WebGPU може дозволити розробникам досягти існуючого рівня графіки зі значно меншою кількістю коду. Також цей API забезпечує більш ніж 3-кратне прискорення логічних висновків моделі машинного навчання. Це може бути корисно в епоху поширення генеративних моделей машинного навчання. Хоча такі сервіси, як Google Bard та Microsoft Bing, не використовують ресурси локального обладнання, інші застосунки машинного навчання можуть залучити їх для своїх завдань.

Крім того, WebGPU може спростити розробникам створення графічно насичених ігор, які запускаються у браузері. Вони отримають інструмент для залучення всіх можливостей графічних процесорів. Babylon.js має досить вражаючу демонстрацію, яку можна запустити при використанні бета-версії Chrome.

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Google заявляє, що випуск Chrome цього місяця «служить будівельним блоком для майбутніх оновлень і поліпшень», обіцяючи «просунуті графічні функції» і «глибший доступ до ядер шейдерів» у майбутньому. Також компанія обіцяє низку покращень у фактичній розробці веб-контенту, який працює на WebGPU.

Джерело: The Verge