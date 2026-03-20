Новини Софт 20.03.2026 comment views icon

Встановити APK на Android стане складніше: Google посилює захист

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Google Play Store / Depositphotos

Google змінює правила встановлення застосунків поза офіційним магазином в Android. Компанія вводить новий одноразовий процес безпеки, який ускладнить стороннє завантаження — тобто встановлення APK-файлів від неперевірених розробників.


Спочатку Google планувала зобов’язати всіх розробників проходити верифікацію. Але наприкінці 2025 року компанія пом’якшила підхід і залишила винятки для досвідчених користувачів і незалежних розробників. Тепер доступ до стороннього завантаження не зникне, але стане менш прямим.

Для звичайних користувачів процес виглядатиме так. Спершу потрібно увімкнути режим розробника в налаштуваннях. Потім система попросить підтвердити, що вас ніхто не змушує вимикати захист. Далі — перезавантаження смартфона, щоб перервати будь-які активні дзвінки. Після цього доведеться почекати добу і підтвердити особу через біометрію або PIN-код. Лише тоді з’явиться можливість встановлювати застосунки з неперевірених джерел.

Google дозволить увімкнути цю опцію на 7 днів або без обмеження. Але в будь-якому випадку користувач бачитиме попередження, що застосунок походить від неперевіреного розробника.


Окремо компанія запускає так звані “облікові записи обмеженого розповсюдження”. Вони дозволяють розробникам ділитися своїми застосунками без повної верифікації. Такий акаунт дає змогу встановити програму максимум на 20 пристроїв і не вимагає ні документа, що посвідчує особу, ні реєстраційного збору. Це рішення орієнтоване на студентів, ентузіастів і невеликі тестові групи.

Google пояснює нововведення турботою про безпеку. Компанія порівнює перевірку розробників із контролем документів в аеропорту: це підтвердження особи, але не заміна перевірки багажу. Нові правила не забороняють встановлювати сторонні застосунки повністю, але додають більше бар’єрів, щоб користувач випадково не встановив шкідливий софт.

Спецпроєкти
Водночас Google намагається балансувати. З одного боку — посилює контроль через верифікацію. З іншого — змінює політику щодо сторонніх магазинів і комісій у своєму Google Play. Саме через це частина розробників і організацій, що займаються цифровими правами, вже критикує ініціативу.

Новий процес верифікації для розробників уже відкрили для раннього доступу. Повноцінний запуск оновленої системи стороннього завантаження й обмеженого розповсюдження запланували на серпень.

Джерело: engadget

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати