В Раді з’явився законопроєкт з «економічним бронюванням» — ті ж 20 тис. грн, але будуть і альтернативи

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» та №11332 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

Хоча тексту обох законопроєктів ще немає на сайті Ради, вже приблизно відомо, які зміни пропонують народні депутати.

Як зазначає один з головних ініціаторів законопроєкту Дмитро Наталуха, в законопроєкті №11331 йдеться про ті ж 20 тис. грн, які повинно заплатити підприємство задля бронювання працівника.

Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати.

Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».