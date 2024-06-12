В Раді з’явився законопроєкт з «економічним бронюванням» — ті ж 20 тис. грн, але будуть і альтернативи

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» та №11332 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».
Хоча тексту обох законопроєктів ще немає на сайті Ради, вже приблизно відомо, які зміни пропонують народні депутати.
Як зазначає один з головних ініціаторів законопроєкту Дмитро Наталуха, в законопроєкті №11331 йдеться про ті ж 20 тис. грн, які повинно заплатити підприємство задля бронювання працівника.
- Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати.
- Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.
- Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.
- Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».
«В умовах війни економіка — це зброя.Ми можемо боротись за власну свободи лише до тих пір, поки у нас є для цього ресурси. Це дуже проста формула, яку озвучив Президент Зеленський: «або працюєш, або воюєш», — написав Наталуха.
Альтернативи
Проте варто очікувати й появи альтернативних законопроєктів:
- модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн;
- змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.
Зазначимо, політики та чиновники неодноразово пропонували «економічне бронювання» військовозообов’язаних.
Наприклад, пропонували альтернативу бронюванню і економічному бронюванню — трудову військову повинність бізнесу та IT.
Також була інформація про дві можливі моделі економічної мобілізації.
- Перша модель — розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця.
- Друга модель — квота на підприємство для військовозобовʼязаних.