В Україні офіційно запрацює стримінг HBO Max — окремо від Megogo, за ціною від €7,99/місяць

HBO Max

HBO Max офіційно заходить в Україну, як окремий стримінг — раніше контент HBO був частково доступний в передплаті Megogo.

HBO запустив окрему сторінку з українським інтерфейсом, де анонсує “скорий” запуск стримінгу в Україні. Поки без точних дат, але є інформація про тарифні плани та їхню вартість.

Платформа запропонує “кращі” фільми та серіали від HBO, історії зі всесвіту Гаррі Поттера та DC, передачі Discovery тощо, а також спортивні події наживо завдяки додатковому спортивному контенту.

Початково будуть доступні наступні тарифні плани:

Стандарт: €7,99 на місяць з переглядом на двох пристроях одночасно в роздільній здатності Full HD та до 30 завантажень для офлайн-перегляду (з обмеженнями).

Преміум: €9,99 на місяць з підтримкою перегляду на чотирьох пристроях (два для спортивного контенту), роздільною здатністю 4K UHD і Dolby Atmos (за наявності) та до 100 завантажень (з обмеженнями).

Додатковий спортивний контент з Eurosport 1 і Eurosport 2, а також трансляції велоспорту, тенісу та інших подій у 2025–2026 роках обійдеться у €3 на місяць (але з переглядом лише на двох пристроях).

Стримінг HBO Max буде доступний на обраних телефонах, планшетах, комп’ютерах, телевізорах, стрімінгових пристроях, тюнерах та ігрових консолях. Найближчим часом сторінку доповнять додатковою інформацією.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: HBO Max