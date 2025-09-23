Новини Софт 23.09.2025 comment views icon

В Україні офіційно запрацює стримінг HBO Max — окремо від Megogo, за ціною від €7,99/місяць

HBO Max офіційно заходить в Україну, як окремий стримінг — раніше контент HBO був частково доступний в передплаті Megogo.

HBO запустив окрему сторінку з українським інтерфейсом, де анонсує “скорий” запуск стримінгу в Україні. Поки без точних дат, але є інформація про тарифні плани та їхню вартість.

Платформа запропонує “кращі” фільми та серіали від HBO, історії зі всесвіту Гаррі Поттера та DC, передачі Discovery тощо, а також спортивні події наживо завдяки додатковому спортивному контенту.

Початково будуть доступні наступні тарифні плани:

  • Стандарт: €7,99 на місяць з переглядом на двох пристроях одночасно в роздільній здатності Full HD та до 30 завантажень для офлайн-перегляду (з обмеженнями).
  • Преміум: €9,99 на місяць з підтримкою перегляду на чотирьох пристроях (два для спортивного контенту), роздільною здатністю 4K UHD і Dolby Atmos (за наявності) та до 100 завантажень (з обмеженнями).
  • Додатковий спортивний контент з Eurosport 1 і Eurosport 2, а також трансляції велоспорту, тенісу та інших подій у 2025–2026 роках обійдеться у €3 на місяць (але з переглядом лише на двох пристроях).
Стримінг HBO Max буде доступний на обраних телефонах, планшетах, комп’ютерах, телевізорах, стрімінгових пристроях, тюнерах та ігрових консолях. Найближчим часом сторінку доповнять додатковою інформацією.

Джерело: HBO Max

