На MEGOGO повертаються серіали HBO та Max («Гра престолів», «Останні з нас») — цього разу з українським дубляжем

MEGOGO підписав багаторічну ліцензійну угоду з Warner Bros. Discovery на ексклюзивний показ серіалів HBO та Max, додатково до контенту Discovery+ — вся бібліотека HBO та онлайн-кінотеатру Max доступна за передплатою «Максимальна» та в окремій передплаті НВО за 249 грн.

Угода передбачає показ усіх нових релізів HBO та MAX, а також повернення серіалів, які показувалися на платформі раніше, таких як «Дім дракона», «Ейфорія», «І просто так» та «Білий лотос». Крім того, в межах нової ліцензії MEGOGO купив ексклюзивні права на нові гучні серіали 2023 року, зокрема «Останні з нас», «Ідол», «Любов і смерть» та «Замкнуте коло».

Угода також надає MEGOGO доступ до повної бібліотеки HBO, включно з ексклюзивними правами в Україні на такі популярні серіали, як «Гра престолів», «Клан Сопрано», «Дроти» та «Чорнобиль».

Медіасервіс виніс урок з минулого та скандалів через випуск окремих фільмів та серіалів без українського дубляжу, а лише з оригінальною англійською звуковою доріжкою та з російською озвучкою (детальніше про це — в окремому дописі) — він придбав права та активно інвестує в озвучення фільмів і серіалів, які не мають українського перекладу.

«Наша мета — 100% контенту HBO українською мовою, і ми активно над цим працюємо. Наразі MEGOGO є найбільшим замовником українського дубляжу та озвучування на ринку, максимально завантажуючи роботою студії. Володимир Боровик, СЕО та засновник MEGOGO.

Локалізацією займається власна студія озвучення MEGOGO Voice. Також медіасервіс залучив українські студії «Так Треба Продакшн», «Еники-Беники», «Sunnysiders» та інші, щоб у найкоротші терміни перекласти весь обсяг контенту. За планом, вже за пів року весь каталог НВО матиме українські доріжки.