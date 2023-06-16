В Україні почав продаватися ігровий контролер ASUS ROG Raikiri для Xbox та ПК за 5000 грн

Компанія ASUS оголосила про початок продажу в Україні нового ігрового контролера ROG Raikiri. Він сумісний з консолями Xbox (Xbox Series X|S та Xbox One) та комп’ютерами з Windows (підтримуються версії Windows 10 та Windows 11).

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Ігровий контролер ASUS ROG Raikiri має 13 клавіш, 2 аналогових джойстики, 2 тригери та хрестовину D-pad. Лівий і правий тригери підтримують повний або ж короткий діапазон руху, а також можливість налаштування «мертвих зон» за допомогою програмного центру Armoury Crate. Контролер має також інші можливості для персоналізації, зокрема регулювання чутливості джойстиків за допомогою кривої відгуку, а також вибір режиму підсвічування RGB Aura. Кнопки на зворотному боці контролера можна запрограмувати, щоб використовувати як гарячі клавіші у грі або для налаштування чутливості джойстиків на льоту.

Також зазначається, що в пристрої є роз’єм 3,5-мм для гарнітури та вбудований ЦАП ESS, який допомагає розкрити потенціал підключеної ігрової гарнітури. Підключення до ПК або консолі здійснюється через дротовий інтерфейс USB. Пристрій має розміри 155x103x64 мм та вагу 300 г (з кабелем).

Ігровий контролер ROG Raikiri вже можна придбати в Україні у магазинах офіційних партнерів ASUS за рекомендованою ціною 4999 грн.