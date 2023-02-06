В Україні скасували ПДВ та ввізне мито для БПЛА, прицілів та тепловізорів

5 лютого Верховна Рада України ухвалила законопроєкти (8360 та 8361-д), повідомляє спікер парламенту Руслан Стефанчук. Документами передбачено, що на час дії воєнного стану, але не більше як до 1 січня 2024 року, від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість звільняються БПЛА, приціли, тепловізійні біноклі, засоби зв’язку з функцією шифрування, засоби супутникового зв’язку та тактичної медицини.

Пільги не поширюватимуться на товари, що походять чи ввозяться з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, а також з окупованих територій України.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що Україна закупила близько 1400 БПЛА, в основному для розвідки, а також розроблятиме власні бойові моделі, які зможуть атакувати дрони, які росія використовувала під час повномасштабного вторгнення.

У листопаді 2022 року Уряд скасував ПДВ та ввізне мито на акумулятори, генератори та інші товари, що мають допомогти пережити енергетичну кризу. Згодом податкові пільги розширили на обладнання Starlink, засоби очищення води, а також запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів. У грудні Рада скасувала податки на імпорт генераторів і терміналів Starlink, а також дозволила зберігати до 2 т пального без ліцензії.

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Як ми повідомляли раніше, за понад два тижні грудня українці завезли 1310 комплектів Starlink, 98% з них — з “нульовим розмитненням”. Щодо генераторів, то станом на 19 грудня в Україну ввезено на пільгових умовах (з застосуванням нульового ПДВ/ мита) 235,9 тисячі генераторів різних типів. З них 92% (217,3 тисячі) завезли юридичні особи, а решту 8% (18,6 тис.) — фізичні особи. Загалом за весь 2022 рік в Україну заїхало 510,3 тисячі генераторів.