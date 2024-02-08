В Україні зафіксовано понад 5 тисяч кіберінцидентів – Федоров про кіберзагрози та кібербезпеку

7 та 8 лютого в столиці проходила анонсований раніше форум Kyiv International Cybersecurity Forum 2024, присвячений питанням кібербезпеки. Участь в цьому заході взяли як українські посадовці, так і представники Державного департаменту США, країн НАТО та ЄС.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров наголосив, що нашій країні необхідно посилено розвиватися у кіберпросторі. Під час зустрічі з американськими партнерами він обговорив співпрацю у сфері кібербезпеки.

Федоров нагадав, що російське повномасштабне вторгнення у 2022 році починалося саме з кіберпростору: 14 січня 2022 року були масштабні атаки на сайти державних установ. За словами міністра, на сьогодні в Україні зафіксовано понад 5 тис. кіберінцидентів.

«Ворог продовжує розвиватися і посилювати атаки — не тільки на державний сектор, а й на приватний. росія впроваджує у своїх університетах профільні предмети, як атакувати конкретну сферу України. Тобто ворог постійно думає, як завдати удару в кіберпросторі, ─ зазначив Михайло Федоров.

Додатково він наголосив, що «цифрова держава вистояла, тому що ми регулярно посилювали кіберстійкість».

Михайло Федоров провів зустріч з послом США з особливих повноважень з питань кіберпростору Натаніелем Фіком та главою Агенції з кібербезпеки та захисту інфраструктури США (CISA) Джен Істерлі. Під час зустрічі обговорювали «надійність української цифрової інфраструктури, зокрема телекому». Також озвучили коротко- та довгострокові потреби України у сфері кіберзахисту.

Міністр додав, що в грудні 2023 року започаткували Талліннський механізм — це інструмент співпраці 11 країн у кіберпросторі. Разом з тим Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) знаходиться на постійному зв’язку з американськими партнерами та постійно обмінюються інформацією про кіберзагрози. Крім цього, Агентство США з міжнародного розвитку допомагає Україні підвищувати рівень кібербезпеки, допомагає з обладнанням та програмним забезпеченням.

Держспецзв’язку окремо повідомило про посилення співпраці між українськими та естонськими фахівцями з кібербезпеки. Під час зустрічі обговорили перспективи посилення взаємодії між CERT-UA та аналогічним підрозділом з Естонії CERT-EE. Ключове – забезпечити ефективний та максимально оперативний двосторонній обмін інформацією про кіберзагрози, результати дослідження кібератак, вразливості в захисті інформаційних систем, а також обмін досвідом реагування на дії російських хакерів.