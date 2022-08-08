В YouTube запрацювали автоматичні субтитри українською

Google постійно вкладає чималі ресурси у розвиток спеціальних можливостей, щоб максимально адаптувати свої продукти та послуги для потреб людей з особливими потребами. Однією з найбільш помітних таких функцій є автоматичні субтитри на YouTube — відеосервіс автоматично додає субтитри мовою оригіналу у відео, використовуючи технологію розпізнавання мовлення, та за потреби може перекласти їх рідною мовою. І ось зараз YouTube без зайвого галасу додав підтримку української мови, тож тепер функція автоматичних субтитрів стала ще кориснішою для української аудиторії найбільшого відеохостингу у світі та другого за відвідуваністю сайту.

На появу підтримки української мови у функції автоматичних субтитрів YouTube Live Caption звернули увагу користувачі у соцмережах. Функція дійсно працює — щоб пересвідчитися у цьому, достатньо знайти іншомовне відео та увімкнути автоматичні субтитри українською в налаштуваннях.

Так, працює вона далеко не найкращим чином, проте це характерно і для інших мов, оскільки стрибнути вище не дозволяють можливості сучасних технологій машинного перекладу. Власне, в YouTube цього не приховують та явним чином попереджають про ці особливості перекладу.

Водночас розробники постійно вдосконалюють технологію розпізнавання мовленням — це дає надію, що з часом якість субтитрів і їх перекладу має покращитися.

Загалом приємно, що Google приділяє все більше уваги українському сегменту YouTube — навесні, наприклад, українським користувачам увімкнули функцію Спонсорства. Це не може не тішити. Такими темпами й до українського офісу YouTube дійдемо.