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В застосунку monobank можна переглянути мапу працюючих терміналів

В застосунку monobank можна переглянути мапу працюючих терміналів

Популярний платіжний застосунок monobank отримав оновлення з дуже корисною в нинішніх умовах функцією. Відтепер застосунок здатен відображати (відносно) актуальну мапу платіжних терміналів, які наразі працюють.

Щоб побачити, де зараз можна очікувати на можливість розрахунку через платіжний термінал, потрібно в нижньому меню перейти в розділ «Ще». Тут є останній пункт «Мапа оплат картами mono». Ця мапа показує каси магазинів, де здійснювались оплати картками monobank за останні 60 хвилин.

В приложении monobank можно просмотреть карту работающих терминалов

Таким чином, за допомогою цієї мапи користувачі зможуть перевірити, чи працює термінал у магазині перед походом до нього. Якщо протягом останньої години в магазині оплати були, термінал буде відображено на мапі.


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