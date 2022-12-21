В застосунку monobank можна переглянути мапу працюючих терміналів

Популярний платіжний застосунок monobank отримав оновлення з дуже корисною в нинішніх умовах функцією. Відтепер застосунок здатен відображати (відносно) актуальну мапу платіжних терміналів, які наразі працюють.

Щоб побачити, де зараз можна очікувати на можливість розрахунку через платіжний термінал, потрібно в нижньому меню перейти в розділ «Ще». Тут є останній пункт «Мапа оплат картами mono». Ця мапа показує каси магазинів, де здійснювались оплати картками monobank за останні 60 хвилин.

Таким чином, за допомогою цієї мапи користувачі зможуть перевірити, чи працює термінал у магазині перед походом до нього. Якщо протягом останньої години в магазині оплати були, термінал буде відображено на мапі.