Valve випустила бета SteamOS 3.8 з підтримкою Steam Machine

Valve випустила бета-версію SteamOS 3.8 з початковою підтримкою майбутнього обладнання Steam Machine під кодовою назвою “Second Clutch”. 


Загальні виправлення

Оновлення торкнулось архітектури Arch Linux, графічного драйвера та також включає цілу низку виправлень стабільності та сумісності. Активувати оновлення можна у розділі “Налаштування” — “Система” — “Оновлення системи”.

У Valve також попереджають, що користувачі, не підключені до режиму попереднього перегляду, можуть бути повернуті в обмежений режим під час спроби підключення. Цю проблему можна розв’язати, включивши опцію “Розширені канали оновлень” у налаштуваннях розробника. Проблему обіцяють остаточно усунути в одному з наступних оновлень.

Оновлення включає виправлення графічного драйвера, яке підвищує продуктивність та покращує стабільність. Виправлено помилку, через яку налаштування продуктивності для кожного застосунку періодично не спрацьовували під час запуску гри. Покращено підтримку запису відео-стримів в ігровому режимі, зокрема, в OBS та Discord.


Усунуто помилку, через яку випадаючі меню не відображались у деяких іграх. Покращено синхронізацію кадрів VRR. Покращено підтримку ігор, які намагаються відкривати PDF-файли у зовнішніх програмах перегляду.

Покращено підтримку USB-контролерів, що використовуються у перегонах та інших USB-пристроїв, завантажуваних у нестандартному режимі. Переважно це пристрої, які відображаються як USB-накопичувачі з інсталятором драйверів і мають бути переведені операційною системою у звичайний режим роботи.

Під час оновлення прошивки на екрані заставки контролера Steam Deck відображається хід оновлення. Виправлено проблему на деяких версіях Steam Deck, через яку оновлення прошивки могло призвести до виходу з ладу лівого контролера під час ігрової сесії.

Bluetooth та Аудіо

Повернено функцію активації Bluetooth для Steam Deck LCD після попередніх проблем. Виправлено помилки, що виникали за попередніх спроб і спричиняли помилкові спрацьовування функції активації. SteamOS визначатиме кількість каналів HDMI та відображатиме конфігурацію об’ємного звучання. Додано підтримку Bluetooth-мікрофонів.

Спецпроєкти
Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка
5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode

Виправлено помилку, пов’язану з перемиканням пристроїв введення під час підключення дротової гарнітури. Виправлено помилку, через яку після переходу в режим сну/відновлення роботи могли виникати перебої зі звуком. Додано опцію для примусового виведення монозвуку.

Оновлення режиму робочого столу та KDE

KDE Plasma оновлено до версії 6.4.3. Тепер  за замовчанням використовується Wayland. Виправлено випадки зниження продуктивності в режимі робочого столу порівняно з ігровим режимом. Покращено режим масштабування зображення на телевізорах. Додано підтримку зовнішніх HDR-дисплеїв та підтримку VRR. Додано підтримку режиму масштабування для кожного дисплею.

Оновлення Steam Deck

Зміни у прошивці торкнулись моделі з ЖК-дисплеєм, яка тепер використовує BIOS версії 133 з попередньою підтримкою режиму гібернації й новою функцією “Вимкнення живлення пам’яті”. Valve також додала підтримку мікрофона Bluetooth-гарнітури в ігровому режимі, розпізнавання об’ємного звуку через HDMI, монофонічний аудіовихід та кілька виправлень звуку, пов’язаних із режимом призупинення та перемиканням входів.

Оновлення зі сторонніми додатками

Покращено сумісність з найновішими платформами Intel та AMD. Покращено керування відеопам’яттю на платформах з дискретними GPU. Виправлено проблему сумісності з завантажувачем SteamOS, яка могла призвести до збою завантаження на деяких настільних системах з останньою версією прошивки UEFI.

Покращено підтримку контролерів для серій OneXPlayer F1, GPD Win 5, GPD Win Mini, Anbernic Win600, OrangePi NEO та Lenovo Legion Go. Додано підтримку контролерів для серій OneXPlayer X1 та Lenovo Legion Go 2. З’явилась підтримка оновлення прошивки системи та контролера для Lenovo Legion Go 2. Додано підтримку контролера, керування TDP та звуку через динаміки для серії ASUS ROG Xbox Ally. Покращено надійність роботи SD-карт для деяких портативних пристроїв сторонніх виробників, зокрема ASUS ROG Xbox Ally, Legion Go 1, Legion Go S, Legion Go 2 та MSI Claw.

Раніше ми писали, що Valve підтвердила випуск Steam Machine та суміжних пристроїв в 2026 році. Окрім Steam Machine, Valve також працює над оновленим Steam Controller з дизайном, ближчим до Steam Deck та бездротовою VR-гарнітурою Steam Frame, яка має скласти конкуренцію пристроям від Meta.


