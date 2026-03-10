Steam Machine "за планом": Valve підтвердила три нові пристрої на 2026 рік

Valve підтвердила запуск нових пристроїв Steam у 2026 році / Photo: The Verge

Компанія Valve уточнила свої плани щодо випуску нового обладнання після того, як формулювання в підсумковому блозі за 2025 рік спричинило плутанину щодо графіка релізів. Попри припущення про можливе перенесення, у компанії наголошують — запуск нових пристроїв досі запланований на 2026 рік.





Про це повідомляє The Verge. Йдеться одразу про три продукти: нову версію Steam Machine, оновлений Steam Controller та VR-гарнітуру Steam Frame.

Причиною обговорень став запис у блозі Valve з підсумками 2025 року. У ньому зазначалося, що компанія “сподівається” почати постачання пристроїв у 2026 році, але також згадувалося про дефіцит пам’яті та накопичувачів, який створює труднощі для виробництва. Через це деякі читачі припустили, що реліз можуть перенести навіть на 2027 рік.

“Для нас фактично нічого не змінилося” — пояснила журналістам The Verge керівниця з комунікацій Valve Кейсі Ейчісон Бойл.

Після цього Valve відредагувала текст у блозі. Якщо раніше компанія лише “сподівалася” на запуск у 2026 році, то тепер формулювання стало значно чіткішим — усі три пристрої планують випустити саме цього року, хоча остаточні деталі повідомлять пізніше.





Нова Steam Machine позиціонується як компактний ігровий ПК для вітальні, що поєднує простоту консолі з можливостями повноцінного комп’ютера.

Це фактично спроба відродити ідею гібридної платформи, яку Valve вже просувала на початку 2010-х. Перші Steam Machine з’явилися у 2015 році й випускалися партнерами компанії, але тоді проєкт не здобув великої популярності.

Інтерес до такого формату знову зріс після успіху портативної консолі Steam Deck, яка довела життєздатність екосистеми SteamOS і альтернативних ігрових ПК.

Окрім Steam Machine, Valve також працює над оновленим Steam Controller з дизайном, ближчим до Steam Deck та бездротовою VR-гарнітурою Steam Frame, яка має скласти конкуренцію пристроям від Meta.

Водночас виробники ПК-обладнання зараз стикаються з новими викликами. Стрімке зростання індустрії штучного інтелекту призвело до різкого попиту на серверне обладнання та пам’ять для дата-центрів. Через це оперативна пам’ять і накопичувачі можуть періодично ставати дефіцитними, що впливає на весь ринок ПК.

Деякі аналітики вже попереджають, що в таких умовах виробникам стає складніше випускати доступні комп’ютери початкового рівня. Саме тому концепція компактного і відносно доступного ігрового ПК на кшталт Steam Machine виглядає привабливою альтернативою.

Втім, є й парадокс: той самий бум ШІ, який підвищує інтерес до альтернативних ігрових систем, водночас може ускладнювати їхнє виробництво через дефіцит ключових компонентів. У Valve, однак, запевняють, що працюють із постачальниками, щоб не допустити зриву запуску у 2026 році.

