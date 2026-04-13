Відбувся реліз ядра Linux версії 7.0. Оновлення включає покращену файлову систему, оптимізацію продуктивності та підтримку нового обладнання.





Одна з ключових змін стосується сховища даних. У Linux 7.0 покращений спосіб повідомлень щодо помилок файлів та файлової системи для допомоги у діагностиці та відновленні. Файлова система отримала покращений моніторинг стану з підтримкою повідомлень про проблеми в режимі реального часу та роботою з інструментами відновлення.

Внесені незначні зміни в ядро, орієнтовані на повсякденне використання. Ядро Linux 7.0 працює над підкачуванням пам’яті, що дозволяє підвищити продуктивність за високого навантаження на пам’ять. Це також включає оновлення для мережі та низку внутрішніх покращень для контейнерів, а також додаткові інструменти для розробників та засоби контролю безпеки.

Окрім цього ядро Linux 7.0 додає підтримку майбутніх процесорів Intel, включно з Nova Lake та розширює підтримку графіки для нових апскейлерів, зокрема, AMD та Intel. Реліз включає нові коди набору з клавіатури, пов’язані з майбутніми клавішами у ноутбуках для роботи з ШІ.

Загалом Linux 7.0 передбачає масштабне оновлення з корисними змінами у зберіганні даних, розширеними можливостями та більшим обсягом низькорівневої роботи. Невдовзі зміни можна буде оцінити у сучасних версіях ноутбуків, десктопних ПК та дистрибутивах на базі Linux. З повним списком змін можна ознайомитись за посиланням.





Джерело: VideoCardz