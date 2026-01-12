Steam Machine буде дорогою: ритейлери “засвітили” ціну

Steam Machine / Valve

Вартість та доступність “не-консолі” Steam Machine від Valve досі інтригують, але деякі магазини вже втрачають терпець. Одразу два з них показали ціну пристрою, і геймери навряд зрадіють.

Чеський ритейлер Smarty означив ціну Steam Machine як приблизно $950 за варіант на 512 ГБ та $1070 за пристрій з 1 ТБ. До подібних попередніх варіантів слід ставитися з обережністю, але принаймні магазин демонструє, на що він розраховує. Про ціни розповів на Reddit користувач chusskaptaan, котрий знайшов сторінку ігрового ПК у магазині Smarty та вказівку на ціни у коді (у злотих, у долари перевів автор поста).

Тим часом користувач X Hajedan виявив Steam Machine в Alza, іншого великого чеського ритейлера. Його ціни близькі до тих, котрі вказує Smarty, що свідчить про їхню реалістичність — оцінки та очікування обох магазині збігаються. Звичайно, ціни лише приблизні та включають особливості місцевого ціноутворення, але це перша конкретна інформація. Раніше Valve заявляла, що вартість її ігрового ПК відповідатиме аналогам з подібними характеристиками.

На думку Tom’s Hardware, з урахуванням особливостей ціноутворення, вартість “парової машини” у США може становити близько $826 та $930. Видання наводить для порівняння Steam Deck OLED 512 ГБ, котра коштує у чеському магазині $633 без ПДВ, тоді як Valve пропонує таку ж конфігурацію за $549. Тобто Smarty застосовує приблизно 15% націнку. Якщо ж спробувати уявити ціну в Україні, вона майже напевно буде вище європейської.

З огляду на те що Steam Machine розроблена з прицілом на консольних гравців (хоча і є повноцінним ПК, за заявою виробника), Tom’s Hardware порівнює її можливу вартість з PS5 та Xbox. Тож Steam Machine може бути на 50% дорожчою за PlayStation 5 (модель з оптичним приводом) і до 27% дорожчою за Xbox Series X (модель на 1 ТБ з оптичним приводом).

Можна лише припускати, чи враховують попередні ціни чеських магазинів нестачу пам’яті та ъъ здорожчання. Досвід показує, що ціна пристрою може змінитися наступного дня після підтвердження замовлення, не кажучи вже про місяці. Тож не виключена ще дорожча Steam Machine у день запуску.