banner
Новини Пристрої 28.04.2026

Steam Controller від Valve: дата виходу, ціна і головне обмеження

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Valve офіційно підтвердила: Steam Controller вийде у продаж 4 травня 2026 року за $99. Того ж дня — Star Wars Day. Збіг чи ні, але рецензії вже вийшли — і вони здебільшого захоплені. З одним суттєвим застереженням.

27 квітня Valve опублікувала офіційне відео “Steam Controller: Official Overview and Quick Start Guide” — з поясненням, як підключити геймпад одразу після розпакування.

До цього інсайдер Бред Лінч ще 20 квітня знайшов у базі SteamDB прихований анбоксинг-ролик, який не відтворювався, — тепер все офіційно.

PCMag поставив геймпаду 4 з 5 і нагороду редакції, Engadget дав 90 зі 100, TechRadar назвав його одним із найкращих геймпадів за останні роки. За словами інженера Valve Джеремі Слокума, ціль була проста:

“Коли ти береш його в руки, він має виглядати знайомо і ти маєш знати, як ним користуватися”.

Але є одне але: Steam Controller комунікує зі Steam — і лише зі Steam. Це не загальний контролер для ПК, Android чи iOS, і він несумісний з жодною консоллю. Windows розпізнає його як мишу та клавіатуру через відсутність XInput. Практичний наслідок: ігри з PC Game Pass несумісні, оскільки їх не можна додати до клієнта Steam. На мобільних — лише через застосунок Steam Link.


Немає і роз’єму 3.5mm. Слокум пояснив Kotaku, що на ПК більшість гравців вже використовують Bluetooth-гарнітури або окремі донгли, тому в Valve вирішили не ускладнювати пристрій.

TMR-стіки без дрейфу, тачпади, гіроскоп, детальна тактильна віддача, чотири кнопки на задній панелі — все це перекочувало зі Steam Deck. Зарядна “шайба” водночас є бездротовим передавачем і не перезаряджає акумулятор понад норму. Автономність — до 35 годин. Є Bluetooth і USB-C.

Окрема деталь для ентузіастів: 7 гвинтів Torx — і контролер повністю розбирається без шпателів і защіпок. Valve також планує опублікувати 3D-скани корпусу, щоб моддери могли друкувати власні кастомні деталі.


Кінцева мета Steam Controller — сумісність зі Steam Machine, яка досі не має публічної дати виходу і ціни. Консоль затримується через кризу пам’яті, і контролер виходить першим із усієї лінійки — майже через 13 років після першого анонсу у 2013 році.

Якщо ваша ігрова бібліотека — це переважно Steam, новий контролер стає логічним вибором. Якщо ні — варто придивитися до контролерів, скажімо, Microsoft і Sony, які таких обмежень не мають.

Спецпроєкти
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки

Джерело: PCMag

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати