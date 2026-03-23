Новини Софт 23.03.2026

AMD випустила оновлення SDK 2.2 з підтримкою FSR 4.1

Олександр Федоткін

Crimson Desert / AMD

AMD випустила новий SDK FSR 2.2 для розробників з підтримкою технології нейронного рендерингу,  FSR 4.1 та Ray Regeneration 1.1. 


Нейронний рендеринг покращує графіку у режимі реального часу, дозволяючи розробникам досягати кращої якості зображення та продуктивності. Технологія апскейлінгу FSR “Redstone” поєднує машинне навчання, аналітичні можливості масштабування, генерацію кадрів, рейтрейсинг, шумозаглушення та покращення освітлення. 

Комплект SDK FSR 2.2 для розробників покликаний допомогти їм охопити більшу аудиторію та покращити геймінг для мільйонів власників відеокарт AMD від ПК, до ігрових консолей. Комплект складається з чотирьох функцій нейронного рендерингу, оптимізованих для GPU на архітектурі RDNA 4, зокрема, масштабування, генерація кадрів, рейтрейсинг та кешування яскравості.

Технологія  FSR Upscaling — найновіший апскейлер від AMD, який забезпечує значне покращення якості зображення порівняно з попередніми поколіннями FSR. Він використовує нейромережі для відновлення зображення з нижчої роздільної здатності, які не поступаються або перевершують якість нативного рендерингу. 


FSR Upscaling 4.1 забезпечує кращу якість зображення, особливо у динамічних сценах, завдяки покращеній обробці даних. Це дозволяє досягти чіткішого зображення. Оновлення також покращує режими надвисокої продуктивності та динамічного масштабування роздільної здатності (DRS). Приклад AMD демонструє на кадрах нещодавно випущеної гри Crimson Desert від Pearl Abyss. 

AMD FSR Ray Regeneration — алгоритм шумозаглушення в режимі реального часу на основі машинного навчання, що інтегрується з будь-яким ігровим рушієм. Він забезпечує високоякісну візуалізацію внаслідок шумозаглушення вхідних даних від рейтрейсингу. Він потребує GPU на архітектурі RDNA 4 та найкраще працює у поєднанні з іншими технологіями FSR “Redstone”, перетворюючи зашумлені вихідні дані рейтрейсингу в чисте, узгоджене зображення. 

Оновлення FSR Ray Regeneration 1.1 включає покращення якості та економію пам’яті, а також режими налагоджувального перегляду. AMD також демонструє приклади SR Ray Regeneration 1.1 на скриншотах з Crimson Desert. Бінарні файли FSR SDK 2.2 та обмежена версія вихідного коду доступні на GitHub.

Серед підтримуваних графічних процесорів:

  • AMD FSR Upscaling 4.1.0: відеокарти AMD Radeon RX 9000 Series та новіші. Необхідна підтримка Shader Model 6.4.
  • AMD FSR Frame Generation 4.0.0, FSR Ray Regeneration 1.1.0, FSR Radiance Caching 0.9.0 (попередня технічна версія): графічні процесори AMD Radeon RX 9000 Series і вище. Необхідна підтримка Shader Model 6.6.
  • AMD FidelityFX Super Resolution 3.1.5, FidelityFX Super Resolution 2.3.4: Відеокарти AMD Radeon RX 500 Series і вище (або еквівалентні від інших виробників відеокарт). Необхідна підтримка Shader Model 6.2.
  • AMD FidelityFX Frame Generation 3.1.6 : Графічні процесори AMD Radeon RX 5000 Series і вище (або еквівалентні від інших виробників). Необхідна підтримка Shader Model 6.2.

Для підтримки Shader Model 6.6 потрібен DirectX 12 Agility SDK версії 1.4.9 або новішої. Підтримувані графічні API та рушії: DirectX 12 та плагін FSR для Unreal Engine 5 з підтримкою масштабування та генерації кадрів. Однак наразі AMD FSR для Unreal Engine 5 використовує технологію масштабування FSR Upscaling 4.0.3. Він буде оновлений до версії 4.1 трохи пізніше. 

Кілька днів тому AMD також випустила новий пакет драйверів Adrenalin Edition 26.3.1 WHQL з підтримкою FSR 4.1 для відеокарт Radeon RX 9000. 

Раніше ми писали, що нова версія Optiscaler оптимізує FSR 4 для старих відеокарт AMD на RDNA 2. AMD нещодавно офіційно презентувала наступне покоління Fidelity Super Resolution під кодовою назвою Diamond.

Джерело: wccftech

