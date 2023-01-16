Великий пакет британської військової допомоги: танки Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog, GMLRS та багато іншого

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у понеділок розповів про подальшу військову підтримку України, підтвердив постачання 14 танків Challenger 2 та виклав низку інших деталей.

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«Сьогодні я можу оголосити про найбільш значний на сьогодні пакет бойової могутності для прискорення успіху України. Це включає ескадрилью танків Challenger 2 і броньовані ремонтно-евакуаційні машини», — сказав Уоллес у парламенті.

У пакет входять:

14 танків Challenger 2

30 САУ AS90 (8 у першій партії)

100 бронемашин, включаючи бронетранспортери Bulldog

100 000 артилерійських пострілів

Сотні “складніших ракет”, включаючи керовану реактивну систему залпового вогню (GMLRS), протиповітряну оборону Starstreak, ракети ППО середньої дальності

Засоби подолання мінних полів та створення переправ

Декілька десятків “безпілотних авіаційних комплексів” для підтримки артилерії

Запчастини для відновлення більш ніж 100 танків та БТР

Челленджер 2 – Основний британський танк, що в максимальному оснащенні важить 75 т і використовує, на відміну від інших сучасних моделей, нарізну гармату.

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FV430 Mk3 Bulldog – гусеничний бронетранспортер, що захищає від куль та осколків двох членів екіпажу та 10 десантників, з динамічним захистом та кулеметом L7 (7,62 мм)

AS90 – основна самохідна 155-мм гаубиця британської армії, що замінила собою всі інші моделі, включаючи американські M109, з дальністю стрільби до 30 км та додатковим кулеметом.

В інтернеті з’явилося багато повідомлень про новий пакет допомоги Великобританії, наша інформація базується на даних агентства Reuters та Андрія Єрмака.