Великий пакет британської військової допомоги: танки Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog, GMLRS та багато іншого

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у понеділок розповів про подальшу військову підтримку України, підтвердив постачання 14 танків Challenger 2 та виклав низку інших деталей.
«Сьогодні я можу оголосити про найбільш значний на сьогодні пакет бойової могутності для прискорення успіху України. Це включає ескадрилью танків Challenger 2 і броньовані ремонтно-евакуаційні машини», — сказав Уоллес у парламенті.
У пакет входять:
- 14 танків Challenger 2
- 30 САУ AS90 (8 у першій партії)
- 100 бронемашин, включаючи бронетранспортери Bulldog
- 100 000 артилерійських пострілів
- Сотні “складніших ракет”, включаючи керовану реактивну систему залпового вогню (GMLRS), протиповітряну оборону Starstreak, ракети ППО середньої дальності
- Засоби подолання мінних полів та створення переправ
- Декілька десятків “безпілотних авіаційних комплексів” для підтримки артилерії
- Запчастини для відновлення більш ніж 100 танків та БТР
Челленджер 2 – Основний британський танк, що в максимальному оснащенні важить 75 т і використовує, на відміну від інших сучасних моделей, нарізну гармату.
FV430 Mk3 Bulldog – гусеничний бронетранспортер, що захищає від куль та осколків двох членів екіпажу та 10 десантників, з динамічним захистом та кулеметом L7 (7,62 мм)
AS90 – основна самохідна 155-мм гаубиця британської армії, що замінила собою всі інші моделі, включаючи американські M109, з дальністю стрільби до 30 км та додатковим кулеметом.
В інтернеті з’явилося багато повідомлень про новий пакет допомоги Великобританії, наша інформація базується на даних агентства Reuters та Андрія Єрмака.