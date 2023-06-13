Від техніки до вологих серветок та павербанків — рейтинг найпопулярніших товарів та категорії товарів на Rozetka (2010-2023)

Український інтернет-магазин Rozetka з нагоди 18-річчя підготував аналітику про найпопулярніші товари та категорії товарів в інтернеті за 2010-2023 рр. — рейтинги вийшли дуже показовими, оскільки наочно демонструють, як змінювалися тренди та настрої українських споживачів.

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Так, до 2016-го найпопулярнішою категорією товарів були комп’ютери та ноутбуки. Потім їх змінили смартфони, телевізори та електроніка, які раніше посідали 2 позицію в рейтингу. А від початку повномасштабної війни у 2022-му найбільший попит серед усіх категорій мають товари для дому. Категорія «Дитячі товари», яка у 2021-му посідала 3 місце, з початком повномасштабної війни змістилася на останні позиції в десятці. Натомість від минулого року цю категорію випереджають товари для військових та товари для виживання (газові балони, пальники, спальники тощо).

7 найпопулярніших категорій товарів на Rozetka (2010-2023)

Не менш цікавим є рейтинг окремих товарів — у далекому 2010-му в моді були фотоапарати, які поступово “з’їли” смартфони. Найбільшою популярністю найдовше користувалися карти пам’яті (2012-2015), а у 2016-му в топ вийшли павербанки, які утримували позицію до 2018-го. З початком пандемії коронавірусу у 2020-2021 рр. рейтинг найпопулярніших товарів очолили вологі серветки, а після повномасштабного вторгнення, обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури та блекаутів, лідерство в топі повернулося до павербанків.

Найпопулярніші товари на Rozetka (2010-2023)

На початку року Rozetka повноцінно вийшла на ринок Польщі і наразі активно розширяє асортимент. За словами співзасновника Владислава Чечоткіна, на сьогодні Rozetka є найбільшим онлайн-ритейлером України з асортиментом 11 мільйонів товарів у 4000 категоріях, на якому купують понад 50% українських інтернет-користувачів.