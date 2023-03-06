Rozetka відкриває інтернет-магазин у Польщі

Український ритейлер Rozetka готується до виходу на польський ринок. Нагадаємо, минулої осені компанія почала доставляти товари до Польщі, а тепер відкриває інтернет-магазин в сусідній країні. Про це розповів співзасновник компанії Владислав Чечоткін.

Наразі Rozetka створила польську версію сайту, а також залучає людей, які будуть працювати з новим ринком. В цілому сайт нагадує українську версію «Розетки», але асортимент на ньому значно менший. Спочатку компанія відкриває інтернет-магазин техніки та одягу. Запускати повноцінний маркетплейс поки що не планується, оскільки в Польщі існує власний гігант електронної комерції Allegro.pl, який обслуговує понад 60% місцевих користувачів. Конкурувати з ним виявилося складно навіть для всесвітнього гіганта Amazon.

Rozetka шукає працівників, які зможуть розвивати польський сайт. На початку березня компанія розмістила кілька відповідних вакансій. Так, Rozetka шукає контент-менеджера зі знанням польської мови у напрямку побутової техніки, а також модератора перекладу на польську мову.

Наразі основна мета компанії на польському ринку – вийти в нуль. Планується, що команда, яка нині працює над проєктом, зможе себе прогодувати. Проте не повідомляється, коли очікується вийти на беззбитковість.

Владислав Чечоткін не повідомив про точну суму інвестицій, вкладених у польський проєкт, хоча й каже, що йдеться про мільйони доларів.

Джерело: forbes, ain