Відродження класики: інженер створив клон Apple Macintosh Plus 1984 року

Ентузіаст старовинних комп’ютерів створив перший за 34 роки новий клон, сумісний з Apple Macintosh Plus. Останній Macintosh Plus (до цього) був виготовлений ще у 1990 році.

Оригінальний Macintosh Plus був випущений у 1984 році після Apple Lisa. Він широко відомий як перший ПК із графічним інтерфейсом користувача та орієнтований на масову аудиторію. Комп’ютер мав 1 МБ оперативної пам’яті, яку можна було збільшити до 4 МБ за допомогою модулів SIMM. Він постачався як цілісна конструкція, яка містила в одному корпусі комп’ютер та компактний ЕЛТ-дисплей.

Інженер-електрик додає цей клон до своєї попередньої роботи з клонування Apple Lisa, але каже, що робота ще не завершена. Ентузіаст стверджує, що він роками намагався довести цей проєкт до кінця.

«Теоретично цей проєкт навіть старший, ніж проєкт Lisa — я створив лише Lisa, оскільки не міг створити Macintosh», — написав автор.

Очевидно, створення Lisa було необхідним поштовхом, оскільки він успішно завантажив клон Macintosh Plus майже рівно через рік після першого завантаження Lisa.

Проєкт вимагав неабиякої кількості проб і помилок, і ще є над чим працювати. Одна з інтегральних схем на оригінальній платі Macintosh Plus була неправильно позначена як 74LS257, хоча насправді це була модель 74F253. Крім того, інженер все ще намагаються відновити мікросхему Sony SND Plus, яка керує підсиленням звуку та скиданням живлення.

Також з’ясувалось що навіть якщо конвертер сканування Raspberry Pi Pico працює з Macintosh Plus, він не може отримати з нього жодного відео. Щоб завантажитися та перевірити, чи працює клон, довелось використовувати програмне забезпечення дистанційного керування AppleTalk Timbuktu для доступу до старовинного клону.

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З усім тим, проєкт вважається успішним, оскільки вдалося створити клона, повністю сумісного з будь-яким програмним або апаратним забезпеченням, розробленим спочатку для справжнього Macintosh Plus. Після полірування проєкту автор ймовірно випустить схеми та інструкції для інших ентузіастів, щоб вони могли повторити його зусилля.

Джерело: tomshardware