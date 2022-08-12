Вийшло «революційне» оновлення Telegram з анімованими емодзі, тематичними наборами емодзі та підпискою Premium у подарунок

Команда розробників випустила чергове «революційне» оновлення мессенджера Telegram, про яке днями говорив Павло Дуров, критикуючи великі технологічні компанії. Ця версія приносить наступні нововведення.

Тематичні пакунки емодзі

У Telegram з’явилася відкрита платформа для створення нових емодзі. Нові анімовані емодзі можна використовувати в текстах повідомлень і описах до медіа. Premium-користувачі отримають 10 початкових тематичних пакунків емодзі. Усі користувачі зможуть користуватись будь-якими анімованими емодзі у своєму чаті «Збережене». Якщо вставити статичний емодзі, користувач також побачить пропозиції з усіх своїх анімованих пакунків.

Інтерактивні тематичні емодзі

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Популярні тематичні емодзі стали інтерактивними. При надсиланні їх в особистих чатах, будь-який користувач може натиснути на них. Після цього співрозмовники побачать повноекранні ефекти.

Нова панель наліпок, GIF та емодзі для iOS

Додаток для iOS отримав оновлену панель наліпок. Відтепер наліпки, GIF та емодзі розташовано в окремих вкладках, як на інших платформах і у вебверсії. А секція GIF тепер містить тисячі високоякісних анімацій з фільмів та серіалів.

Premium Налаштування приватності для голосових повідомлень

Premium-користувачі тепер мають нове налаштування, що дозволяє їм контролювати коло осіб, які зможуть надсилати їм голосові та відеоповідомлення. Користувачі зможуть вибрати окремих людей чи групи, які завжди зможуть або ніколи не зможуть надсилати їм голосові повідомлення. А якщо хтось із дозволеного списку надішле голосове повідомлення в недоречний час, його можна перетворити на текст.

Telegram Premium у подарунок

Відтепер переваги Telegram Premium можна надіслати друзям у якості подарунка, оплативши за них передплачену підписку на 3, 6 або 12 місяців за знижкою.

Нові інтерактивні емодзі

Розробники додали в Telegram нові інтерактивні емодзі з ефектами на повний екран. Їх можна надсилати в особисті повідомлення. А для Premium-підписників ці емодзі також тепер доступні як реакції.