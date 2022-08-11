Павло Дуров знову бідкається через Apple — вона блокує «революційне оновлення» Telegram та бере дуже велику комісію

Павло Дуров вчергове поскаржився на дії «технологічних монополій», маючи на увазі під ними Apple та Google, які володіють магазинами додатків для мобільних платформ.

За словами Дурова, команда розробників часто не може розповсюджувати нові версії Telegram через незрозумілий «процес перевірки» мобільних додатків у магазинах. Наприклад, майбутнє оновлення Telegram, яке має революційним чином змінити спосіб вираження своїх думок людьми при обміні повідомленнями, застрягло на перевірці Apple. При цьому технологічний гігант протягом 2 тижнів не надав жодних пояснень чи відгуків щодо цієї ситуації.

«Якщо Telegram, один з 10 найпопулярніших додатків у світі, піддається такому поводженню, можна лише уявити труднощі, з якими стикаються невеликі розробники додатків. Це не просто деморалізує: це завдає прямих фінансових збитків сотням тисяч мобільних додатків по всьому світу», – заявляє Павло Дуров.

Також Дуров торкнувся теми надзвичайно високих комісійних, які стягують магазини додатків. Вони також завдають шкоди розробникам.