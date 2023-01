Вікіпедія оновила інтерфейс вперше за 10 років. Зміни прискорюють пошук, полегшують зміну мов та далеко не всім прийшлися до вподоби

Вікіпедія — популярна багатомовна безплатна онлайн-енциклопедія та один із 10 найбільш відвідуваних вебсайтів, яким щомісяця користуються мільярди людей — нарешті отримала свій перший серйозний редизайн.

Спочатку сайт оголошував, що впровадить новий інтерфейс у 2021-му році, але виявилось, що це “дуже складний та тривалий” процес. Основна мета оновлення — покращити загальний досвід перегляду, зробити його “сучасним” та узгодити настільну версію з мобільною.

Для розробки нового інтерфейсу фонд Wikimedia залучив понад 30 різних груп волонтерів з усього світу, серед яких такі країни, як Індія, Індонезія, Гана та Аргентина.

Як бачите, оновлений дизайн приводить “у порядок” сторінку, яка відтепер отримує більше білого простору. Панель пошуку знаходиться зверху майже по центру сторінки (переміщена з верхнього правого кута). Крім того, під час введення запиту панель генерує зображення попереднього перегляду та опис (старий пошук лише намагався автоматично заповнити запит певним текстом).

У Wikimedia Foundation кажуть, що це оновлення призвело до збільшення кількості пошукових запитів користувачів на момент тестування на 30% — нагадування про те, що навіть незначні зміни можуть вплинути на реальне використання продукту.

Інша значна зміна стосується мовної панелі, яку відтепер перемістили у верхній правий кут (у старому інтерфейсі потрібно було прокручувати ліву бічну панель, щоб перемкнути мову).

Бічну панель з посиланнями відтепер можна згорнути — для зміни максимальної ширини рядка та більш зручного читання без факторів, що відвертають увагу.

Зміст кожної статті Вікіпедії рухається під час прокручування сторінки вниз. Це полегшує перехід між різними частинами статті з подальшим вивченням теми. Знову ж таки, корисно, але не змінює світ.

З усім тим, можна повернути старий інтерфейс, бо оновлення не всім прийшлися до вподоби — але для цього користувач повинен створити обліковий запис у Вікіпедії, а потім змінити налаштування.

Wikipedia got a new design and it looks awful pic.twitter.com/niFNhB0KgU

— Gojira Enjoyer🇯🇵🏳️‍🌈 (@LibertyKing76) January 18, 2023