Внаслідок російського обстрілу знеструмлено «Джерело нейтронів» — ядерну підкритичну установку в Харкові

Повідомляється, що наразі установка працює на аварійних дизель-генераторах.

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова було знеструмлено ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів». За даними Держінспекції з ядерного регулювання, система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі: у роботу запустили аварійні дизель-генератори, а радіаційна ситуація на майданчику нині «в межах норми».

Дослідницька ядерна установка «Джерело нейтронів» працює на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». Це керований прискорювачем підкритичний реактор, першочергово призначений для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

Ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну персонал перевів установку в глибокий підкритичний стан. У березні 2022 року будівлю ЯПУ «Джерело нейтронів обстрілювали прицільно — на той час було пошкоджено північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки, вентиляційні канали, вентиляційну трубу основної будівлі, систему охолодження клістронної галереї прискорювача, корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення та обшивку основної будівлі установки. Під час подальшого огляду промислового майданчика персонал виявив предмет, попередньо кваліфікований як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 «Смерч».

Повторно будівлю обстріляли 25 червня 2022 року, і зрештою 4 квітня 2023 року під час атаки Харкова «шахедами» установка втратила зовнішнє електропостачання.

«Попри те, що у робочому стані установка не представляє жодної небезпеки, разом з тим, якщо з якоїсь причини відбудеться фізичне руйнування цієї установки, то можливий вихід назовні палива, радіоактивних елементів, і це, звісно, велика проблема для навколишнього середовища. Власне, картина така сама, як і на атомних станціях…», — зазначав в коментарі «Суспільному» гендиректор ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» Микола Шульга.

Нагадаємо, в ніч проти 22 березня росія здійснила наймасованішу атаку на українську енергоінфраструктуру, серед іншого поціливши у ДніпроГЕС — в той самий час тимчасово окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Постраждали й енергетичні об’єкти Харкова, через що без електроенергії залишились 700 тис. абонентів — сьогоднішня, чергова атака шахедів на місто, окрім тимчасового блекауту для «Джерела нейтронів», призвела до загибелі чотирьох людей, в тому числі трьох працівників ДСНС, та пошкодження житлових будинків.