ДніпроГЕС, стабілізаційні відключення та обвал трафіку — росія атакувала енергетику України понад 60 «шахедами» і майже 90 ракетами

З 4-ї до 7-ї ранку тривала масована ракетна атака ворога по українських містах — уражені об’єкти енергетичної та іншої критичної інфраструктури, є пошкодження житлових будинків.

Харків, який отримав понад 15 ударів лише по об’єктах енергетики, нині без світла, а метро працює як укриття. Номер рятувальної служби 101 тимчасово не працює — у поліції радять перенаправляти дзвінки на 102 (також працює резервний номер 1562).

У Кривому Розі, Кропивницькому, на Полтавщині та Сумщині задіяні графіки аварійних відключень. В Одесі — стабілізаційні відключення електроенергії, у Дніпрі — екстренні. Також частково знеструмлено Запоріжжя, де рф атакувала ДніпроГЕС — рух дамбою повністю перекрито.

За даними Енергоатому, через масовану атаку тимчасово окупована ЗАЕС опинилася на межі блекауту: о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з’єднує тимчасово окуповану АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна». Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький назвав ранкову атаку по енергетичних об’єктах «найбільшою за весь час»:

За словами Кудрицького, ворог цілив в різні об’єкти енергосистеми – генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу.

Додатково в Україні спостерігаються проблеми з роботою інтернету, повідомляє Netblocks. Наслідки найбільш помітні у Дніпрі, Харкові, Вінниці та Хмельницькому.

⚠️ Update: Real-time metrics show further declines to connectivity in #Ukraine after a coordinated missile attack by Russian forces; infrastructural impacts are most evident in Dnipropetrovsk, Kharkiv, Vinnytsia and Khmelnytskyi, while Kyiv and others have also been targeted 📉 pic.twitter.com/VIReLVc1jH

— NetBlocks (@netblocks) March 22, 2024