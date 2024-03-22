ДніпроГЕС, стабілізаційні відключення та обвал трафіку — росія атакувала енергетику України понад 60 «шахедами» і майже 90 ракетами

З 4-ї до 7-ї ранку тривала масована ракетна атака ворога по українських містах — уражені об’єкти енергетичної та іншої критичної інфраструктури, є пошкодження житлових будинків.

Харків, який отримав понад 15 ударів лише по об’єктах енергетики, нині без світла, а метро працює як укриття. Номер рятувальної служби 101 тимчасово не працює — у поліції радять перенаправляти дзвінки на 102 (також працює резервний номер 1562).

У Кривому Розі, Кропивницькому, на Полтавщині та Сумщині задіяні графіки аварійних відключень. В Одесі — стабілізаційні відключення електроенергії, у Дніпрі — екстренні. Також частково знеструмлено Запоріжжя, де рф атакувала ДніпроГЕС — рух дамбою повністю перекрито.

«Серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання», — написала пресслужба ДТЕК.

За даними Енергоатому, через масовану атаку тимчасово окупована ЗАЕС опинилася на межі блекауту: о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з’єднує тимчасово окуповану АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна». Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

«Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», – наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький назвав ранкову атаку по енергетичних об’єктах «найбільшою за весь час»:

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«Вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження. Атака була здійснена по різних регіонах України, по теплових та гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях, якими управляє «Укренерго».

За словами Кудрицького, ворог цілив в різні об’єкти енергосистеми – генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу.

«На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження, щоб система працювала цілісно. Найбільше питань щодо статусу пошкоджень ДніпроГЕС: наразі немає жодних ризиків прориву дамби, статус пошкоджень уточнюється і буде остаточно зрозумілим за кілька годин», – відзначив голова НЕК «Укренерго».

Додатково в Україні спостерігаються проблеми з роботою інтернету, повідомляє Netblocks. Наслідки найбільш помітні у Дніпрі, Харкові, Вінниці та Хмельницькому.

⚠️ Update: Real-time metrics show further declines to connectivity in #Ukraine after a coordinated missile attack by Russian forces; infrastructural impacts are most evident in Dnipropetrovsk, Kharkiv, Vinnytsia and Khmelnytskyi, while Kyiv and others have also been targeted 📉 pic.twitter.com/VIReLVc1jH — NetBlocks (@netblocks) March 22, 2024

За даними командувача Повітряних сил України Миколи Олещука ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:

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63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків приморсько-ахтарськ – рф.);

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (белгородська область — рф., ТОТ Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 — ростовська обл. -рф.);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К — тамбовська область -рф.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (белгородська, курська обл. — рф.).

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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