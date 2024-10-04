Водійка відсудила $150 000 в автомеханіка, який ремонтував її Porsche 11 років

Механік постійно відкладав ремонт і навіть стверджував, що жінка заборгувала йому грошей за зберігання авто.

Як зазначає carscoops, Пенелопа Горлік придбала Porsche 911 1997 року випуску ще у 2008 році, однак встигла поїздити ним не так довго, як хотілось. У 2010 році водійка наїхала на вибоїну, пошкодивши нижчу частину авто, і звернулась за допомогою до сервісу JJ Engineering, яким керує Джагджіван Джаллі.

Механік оцінив ремонт авто приблизно у $12 000, однак надалі регулярно його відкладав. Згодом чоловік заявив, що пошкоджений 911 потребує повної реконструкції двигуна та наполягав, що тепер має законні права на авто, оскільки Горлік ще повинна компенсувати йому витрати за зберігання.

Загалом жінка витратила 11 років на те, щоб отримати назад свій Porsche, і навіть зверталася до суду. У 2022 році Пенелопі повернули щось схоже на «розібрану оболонку авто» — без трансмісії та інших важливих деталей, тоді як за повторного звернення суд присудив їй виплату $151 000, яку механік має надати як компенсацію за порушення контракту та трансформацію авто.

Сам Джаллі подав зустрічний позов, яким вимагав компенсації «значних витрат» на авто, та стверджував, що справа Горлік давно прострочена.

В судовому рішенні пишуть, що механік порушив контракт щодо завершення ремонту протягом «розумного терміну» і зробив «трохи більше», ніж просто зняв двигун і провів діагностику. Також в документі зазначається, що Джаллі ігнорував вимоги Горлік щодо повернення авто протягом багатьох років, попри те, що замовниця неодноразово благала його про це і навіть підшукала іншого механіка.