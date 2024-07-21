«Володар перснів: Полювання на Ґолума» — Елайджа Вуд каже про повернення до ролі Фродо

Елайджа Вуд, виконавець ролі Фродо Беггінса у трилогії «Володар перснів» Пітера Джексона розповів, чи готовий він з’явитися у фільмі «Полювання на Ґолума» Енді Серкіса.
У інтерв’ю Елайджа Вуд каже, що готовий повторити свою роль Фродо в «Володар перснів: Полювання на Ґолума». Хоча з огляду на початковий стан створення фільму про щось говорити рано, Вуд, схоже, дуже захоплений такою ідеєю:
«Це було б неймовірно. Я маю сказати, що будь-яке повернення до Нової Зеландії для роботи з цими людьми в контексті того світу було б… стрибком назад у світ, який такий улюблений і який так багато для мене означає. Так, це було б чудово».
Хоча жодної офіційної інформації про «Полювання на Ґолума» ще не було оприлюднено, але назва фільму передбачає, що дія фільму відбуватиметься до, або навіть під час подій «Братства персня», першого фільму Джексона про Середзем’я. У своєму романі Толкін розповідає, що після того, як Фродо отримав Перстень (але до зустрічі з Арагорном), Ґендальф та Арагорн полюють на Ґолума. Час оповідання відкриває вікно можливостей для появи у новому фільмі знайомих персонажів.
Безумовно, було б цікаво побачити повернення оригінальних акторів «Володаря перснів», але таке повернення також супроводжується деякими потенційними проблемами. Найбільш очевидною з них є вік та відповідна зовнішність акторів. Вігго Мортенсену зараз 65 років. Ґендальфу, Ієну Мак-Келлену, зараз 85.
Зменшення старіння може допомогти деяким з акторів «помолодіти», але ця технологія може бути надзвичайно дорогою та не завжди переконливою. Однак перераховані вище троє вже висловили готовність повернутися, якщо це буде доречно.
У фільмі «Володар перснів: Полювання на Ґолума» точно з’являться знайомі персонажі — Енді Серкіс
Джерело: JoBlo
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