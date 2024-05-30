Арагорн хоче у «Володар перснів: Полювання на Ґоллума» — Вігго Мортенсен бажає повернутися до ролі, якщо це буде доречно

Вігго Мортенсен хотів би повернутися до ролі Арагорна у фільмі «Володар перснів: Полювання на Ґоллума». Але лише якщо він як і раніше підходить на цю роль.

У нещодавньому інтерв’ю GQ Мортенсену пригадали його коментар часів виходу «Гобіта». Тоді він казав, що готовий повернутися у ролі Арагорна за відповідних обставин. Актора запитали, чи його бажання все ще актуальне на тлі інформації про новий фільм.

«Звичайно. Я точно не знаю, якою буде історія, я не чув. Можливо, я колись про це почую. Мені подобається грати цього персонажа. Я багато чого навчився, граючи цього персонажа. Мені це дуже сподобалося. Я б зробив це, лише якби я підходив для цього з погляду віку, у якому я зараз, і так далі. Зробіть це, лише якщо я підходжу для персонажа. Інакше було б нерозумно», — відповів Мортенсен.

Вже відомо, що Енді Серкіс буде режисером нового фільму про Ґоллума та знов повернеться до своєї ролі з «Володаря перснів». Пітер Джексон цього разу виступить продюсером. Також про фільм відомо, що він вийде в прокат у 2026 році — це вся точна інформація на цей час. Але судячи з назви фільму, у ньому майже напевно йтиметься про відрізок часу, який передував основній трилогії — коли Ґоллума розшукували обидві сторони конфлікту. У такому разі участь Арагорна у подіях була б цілком доречною.

Наступним фільмом Мортенсена буде стрічка «Мертвим не боляче», у якій актор написав сценарій, зрежисував та зіграв головну роль. «Мертвим не боляче» вийде на великий екран 31 травня.