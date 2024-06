У фільмі «Володар перснів: Полювання на Ґолума» точно з’являться знайомі персонажі — Енді Серкіс

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Режисер та виконавець головної ролі у стрічці «Володар перснів: Полювання на Ґолума» Енді Серкіс каже, що в ній з’явиться дехто з попередніх фільмів — трилогій «Володар перснів» та «Гобіт». Як повідомляє Popverse, Серкіс сказав на ACE Superhero Comic Con 2024, що у «Полюванні на Ґолума» 2026 року буде дехто знайомий.

«Ще так рано, було б несправедливо взяти на себе будь-які зобов’язання на цьому етапі. Але я скажу, що це буде глибоке занурення, де ми досліджуватимемо характер Ґолума. Можливо, є персонажі, яких ми впізнаємо та які можуть повернутися. Я не буду говорити хто».

Ймовірно Серкіс не розкриває, хто може повернутися тому, що він не знає. Виходячи з коментарів співавтора фільму та режисера трилогій Пітера Джексона, творці поки не мають спільної історії:

«Ми дійсно хочемо вивчити його передісторію та заглибитися в ті частини його подорожі, які ми не встигли висвітлити в попередніх фільмах. Занадто рано знати, хто перетне його дорогу, але досить сказати, що ми беремо приклад з [Толкіна]».

Про «Володар перснів: Полювання на Ґолума» було оголошено 9 травня 2024 року, коли автори працювали над раннім сценарієм, але Серкіс сказав, що обговорення розпочалося лише близько восьми місяців тому, тобто приблизно в жовтні 2023 року.

«Ми почали говорити про це приблизно вісім місяців тому. «Вони говорили: «Енді, ми справді хочемо оживити Середзем’я». Є так багато свіжих історій, до яких ми хочемо долучитися. Мене попросили бути режисером. Це мрія, яка здійснилася. Працювати з людьми, з якими я люблю працювати в країні, в якій я люблю працювати», — згадує Серкіс.

Коментарі про відродження Середзем’я дещо більш сентиментальні, ніж слова тих, хто володіє франшизою «Володар кілець». Генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав каже, що франшиза «Володар перснів» — «недостатньо використана» і що компанія «працює, щоб виправити це». Голова Embracer Group, власника The Lord of the Rings, Ларс Вінгефорс, тим часом заявив, що компанії потрібно «експлуатувати Володаря перснів дуже значним чином» на фронті відеоігор.

Повідомлялося, що 65-річний виконавець ролі Арагорна Вігго Мортенсен та 85-річний актор Ієн Мак-Келлен, Ґендальф, відкриті для повернення до франшизи. Але перший зніметься в «Полюванні на Ґолума», якщо це буде доречно для нього та його персонажа, тоді як другий каже, що зробив би це, якщо на той час ще буде живий

Франшиза розвивається й в інших напрямках. Amazon продовжує серіал «Володар перснів: Персні влади» — прем’єра другого сезону запланована на 29 серпня 2024 року. В лютому шоуранери Патрік Маккей та Джей Ді Пейн продовжили підписали нову трирічну угоду з компанією, щоб почати ранню роботу над 3 сезоном. Аніме «Володар перснів: Війна рогіримів» розповість історію про фортецю могутнього короля Рохану Хелма Хаммехенда 13 грудня 2024 року.

Джерело: IGN

