Енді Серкіс: «Володар перснів: Полювання на Ґолума» матиме іншу назву, а сюжет відрізнятиметься від очікуваного

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Енді Серкіс, режисер фільму «Володар перснів: Полювання на Ґолума», поділився новою інформацією щодо стрічки. Швидше за все, у неї зміниться назва, а сюжет буде дещо відрізнятися від того, що очікують глядачі.

Серкіс каже, що назва «Володар перснів: Полювання на Ґолума» не протримається довго — якщо бачення проєкту Серкісом стане остаточним сценарієм, зміна назви є обов’язковою. Також він сказав, що стрічка буде сольним фільмом. Окрім цього, режисер та зірка фільму розповів, що його сюжет значно відрізняється від того, що передбачає ця назва. Оголошення про фільм спонукало шанувальників задуматися, чи повернеться Вігго Мортенсен як Арагорн та чи приєднається Ієн Мак-Келлен як Гендальф до місії з пошуку Ґолума.

За словами Серкіса, фільм стане дослідженням персонажів, яке заглиблюється в психологію та передісторію головного персонажа. Якщо розповідати історію з погляду Ґолума, назва «Полювання на Ґолума» здається некоректною. Не виключено, що нова назва міститиме колишнє ім’я Ґолума — Смеагол. Це зміщує акцент ан історію та поступову трансформацію героя.

«Володар перснів: Полювання на Ґолума» належить до певного моменту в історії Середзем’я та хронології «Володаря перснів», коли Саурон готує свої війська. Готовий кинути на світ маси орків, Саурон також знає, що Єдиний Перстень потрібно знайти. Хоча Ґолума більше не володіє ним, він має щось знати про його місцеперебування. Гендальф посилає одного зі своїх надійних союзників, Арагорна, на пошуки цієї істоти. Це відбувається за 20 років до початку роману та трилогії Пітера Джексона.

Окрім стрічки Енді Серкіса під продюсерством Джексона, Amazon також продовжила серіал «Володар перснів: Персні влади», прем’єра другого сезону запланована на 29 серпня 2024 року, також очікується 3 сезон. Аніме «Володар перснів: Війна рогіримів» розповість історію про короля Рохану Хелма Хаммехенда та його родину 13 грудня 2024 року.

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Джерело: ScreenRant

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