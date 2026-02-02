Вперше у космосі: марсохід Perseverance проїхав 400 метрів під керуванням ШІ

Марсохід NASA Perseverance у грудні минулого року успішно пройшов маршрут ділянкою кратера Езеро, прокладений чатботом Claude від Anthropic.





NASA вперше використала LLM для керування ровером. У період з 8 по 10 грудня Perseverance проїхав близько 400 м по кам’янистому полю на Марсі за маршрутом, складеним Claude. Використання ШІ моделі для цього виявилось зовсім не таким простим, як може здатись.

“Кожен маневр марсохода має бути ретельно спланований, інакше машина може зіслизнути, перекинутися, забуксувати чи з’їхати на узбіччя. Тому з моменту посадки марсохода його оператори ретельно прокладали дорожні точки — вони називають це «хлібними крихтами» — для прямування, використовуючи комбінацію зображень, отриманих з космосу, та бортових камер марсохода”, — пояснюють у NASA.

Для того щоб Claude міг прокласти маршрут, NASA мало надати чатботу та програмістам Anthropic контекстну інформацію про роботу Perseverance за 5 років з моменту його приземлення на Червоній планеті. Після цього Claude взявся за картографування, з’єднуючи дорожні точки з сегментів розміром 10 см, які згодом аналізував та доопрацьовував.

Інженери з Лабораторії реактивного руху NASA ретельно перевірили роботу ШІ, перш ніж допустити його до взаємодії з Perseverance. У JPL перевірили складені Claude дорожні точки на симуляції, яку використовують щодня для уточнення команд, що відправляються марсоходу. Фахівці NASA зазначили, що за результатами внесли лише незначні зміни у маршрут, складений чатботом, внаслідок того, що мали доступ до наземних зображень, які не були доступні Claude в ході планування.





“Інженери підрахували, що використання Claude скоротить час планування маршруту вдвічі та зробить переміщення послідовнішим. Менший час, що витрачається на стомливе ручне планування, і менший час на навчання дозволить операторам марсохода здійснити ще більше поїздок, зібрати ще більше наукових даних та провести ще більше аналізу. Одним словом, це означає, що ми дізнаємося набагато більше про Марс”, — підкреслюють у NASA.

Хоча переваги ШІ для підвищення продуктивності часто перебільшуються, у випадку NASA будь-який інструмент, здатний підвищити ефективність роботи науковців, буде у пригоді. Влітку минулого року в агентстві змушені були скоротити близько 4 тис. співробітників через політику адміністрації президента США Дональда Трампа. Наприкінці 2025 року Трамп пропонував скоротити науковий бюджет агентства майже вдвічі, перш ніж Конгрес на початку січня відхилив цей план. Проте, навіть за збереження фінансування на рівні трохи нижче 2025 року, NASA очікує непростий шлях. Від нього вимагають повернутися на Місяць із менш як половиною персоналу, який був за часів розквіту програми “Аполлон”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Для Anthropic використання NASA їхнього ШІ-агента є значним досягненням. Ще навесні минулого року Claude не вдавалось пройти просту 8-бітну гру для Game Boy Pokémon Red, а зараз він вже прокладає маршрут для Perseverance. У NASA розраховують, що згодом автономні системи ШІ допомагатимуть зондам досліджувати все більш віддалені ділянки Сонячної системи.

Ми писали, що марсохід Perseverance виявив йомовірні ознаки стародавнього мікробного життя на Червоній планеті. Зазначимо, що перший пілотований політ на Марс планують здійснити до 2033 року, однак четверо сміливців з NASA вже місяць випробують життя в наближених до Червоної планети умовах.

Джерело: Engadget