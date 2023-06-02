VR-версія Assassin’s Creed, RPG-пригода Asgard’s Wrath 2 та ритм-гра від Sega – головні анонси Meta Quest Gaming Showcase 2023

2023-й рік може стати важливим для Meta в галузі VR-геймінгу. Компанія щойно анонсувала Quest 3, і з огляду на запуск PSVR 2 від Sony та майбутній реліз гарнітури Apple з ігровими можливостями – конкуренція значно зросте. Однак інвестиція в платформу віртуальної реальності Meta, схоже, буде виправданою для гравців, оскільки у 2023 році вийде близько 20 VR-ігор для Quest.

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Asgard’s Wrath 2 – масштабна RPG-пригода

На презентації Meta продемонструвала кадри геймплею сиквелу Asgard’s Wrath – пригодницького рольового ААА-екшену, який непогано зайшов користувачам. Розробники обіцяють кампанію на 60 годин із режимом roguelite dungeon, а в трейлері можна побачити бій на мечах, метання сокири, головоломки, мініігри та навіть риболовлю.

Asgard’s Wrath 2 для гарнітур Quest планують запустити взимку 2023 року.

Assassin’s Creed прямує на гарнітури Quest

Пригодницький бойовик Assassin’s Creed доступний майже на кожній ігровій платформі, і цього року до переліку додаються гарнітури Quest.

Подробиць про гру під назвою Assassin’s Creed Nexus VR Meta не розкрила, однак обіцяла, що її представлять на заході Ubisoft Forward 12 червня.

Гра за Векну в Stranger Things VR

Якщо ви колись хотіли пограти за головного антагоніста 4-го сезону «‎Дивних див», VR-версія Stranger Things дозволить вам це зробити. Трейлер, який показала Meta на презентації, виглядає дещо моторошно, але тим й цікавіше.

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Випуск гри запланований на осінь 2023-го року.

Samba de Amigo у VR

Цієї осені Sega додасть ритм-гру Samba de Amigo до гарнітур Quest, а отже можна буде потрясти віртуальними маракасами під асортимент із 40 хітів.

Сюжетний трейлер Ghostbusters VR

Про Ghostbusters VR Meta говорила на минулорічній виставці, а вчора опублікувала новий сюжетний трейлер гри, дія якої відбувається в Сан-Франциско і дозволяє грати з трьома друзями.

Вихід гри також запланований на осінь.

Powerwash Simulator VR

Ще одна гра, яка вийде цього року – заспокійлива Powerwash Simulator, яка допоможе вам зімітувати процес прибирання у VR.

Повний перелік ігрових анонсів можна переглянути в блозі Meta.