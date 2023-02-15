Sony показала повне розбирання гарнітури PlayStation VR2 та контролерів VR2 Sense [Відео]

Компанія Sony опублікувала кілька роликів, присвячених гарнітурі віртуальної реальності PlayStation VR2. Відео проливають світло на деякі особливості гарнітури. Зокрема, стало відомо, що PlayStation VR2 може відстежувати супутні контролери Sense завдяки групі ІЧ-світлодіодів, захованих у кулястих контролерах.

Під кришкою контролера Sense розташоване кільце із 14 ІЧ-світлодіодів. Ще 3 світлодіоди розміщені в інших місцях пристрою. Усі вони призначені для відстеження рухів.

«Ці інфрачервоні промені використовуються камерою стеження гарнітури VR для визначення положення та орієнтації контролера», – пояснюється у відео Sony. «Світлодіоди розміщені в оптимальних місцях, щоб забезпечити їх точне виявлення незалежно від того, в якому напрямку дивиться контролер».

А кришка контролера зроблена з матеріалу, який «пропускає інфрачервоне світло, що випромінюється зсередини, щоб відстежувати рух контролера».

Відео з розбиранням Sense демонструє 5 місткісних сенсорних датчиків на контролері. Також можна бачити компонент адаптивного тригера (який працює так само як і на DualSense) та крихітні значки кнопок PlayStation.

У відео розповідається про те, як реалізовано деякі функції гарнітури. Наприклад, для відстеження очей навколо кожної лінзи встановлені ІЧ-світлодіод та ІЧ-камера. Камера вловлює світло від світлодіода, і завдяки їхній спільній роботі вдається відстежувати рухи ока.

Нагадаємо, гарнітура Sony PlayStation VR2 надійде у продаж 22 лютого.

Джерело: The Verge