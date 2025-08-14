Втекли з Last of Us: кролики з жахливими тентаклями поширюються у Колорадо

Новини WTF 14.08.2025 comment views icon

На території американського штату Колорадо помітили кроликів з незвичайними колючими чорними щупальцями на мордочках. 

І це не фантастика в стилі Last of Us, а реальність. За повідомленнями місцевого каналу 9News, протягом кількох останніх місяців у Форт-Колінзі неодноразово помічали кроликів з дивними шипоподібними наростами на морді. 

“Схоже, у нього з рота стирчали чорні голки або чорні зубочистки. Я думала, що він помре взимку, але цього не сталося. Він повернувся на другий рік, і він виріс”, — розповіла журналістам телеканалу місцева жителька Сьюзен Менсфілд. 


У відповідь на повідомлення про виявлення незвичайних кролів Управління парків та дикої природи Колорадо заявило, що молоді кролі у цьому регіоні інфіковані вірусом папіломи, а поява гострих чорних щупалець на головах та мордах тварин є наслідком цієї інфекції. В Управлінні також додали, що зазвичай кролики інфікуються від кліщів, комарів та інших комах. Ця інфекція не становить небезпеки для інших домашніх тварин або людей, за виключенням домашніх кроликів. 

“Власникам домашніх тварин не потрібно відкрито турбуватися. Ми просто радимо пам’ятати про принципи дикої природи, коли виводите домашніх улюбленців на прогулянку: тримайте їх на повідку, про всяк випадок тримайте подалі від диких тварин, але це не обов’язково переноситься з кроликів на собак”, — пояснює представниця Управління парків та дикої природи Колорадо Кара Ван Хуз. 

Хоча прояви вірусу папіломи в кроликів виглядають доволі зловісно, ця інфекція не призводить до летальних наслідків. Інфіковані кролики, скоріш за все, одужають і жахливі нарости зникнуть. Тому фахівці з дикої природи не рекомендують присипляти заражених кроликів. Вони просто переживають важку фазу захворювання через вивчений вірус, не загрожують більшості домашніх тварин, і одного разу вони скинуть щупальця і знову стануть чарівними.

Джерело: Futurism

