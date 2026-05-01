banner
Новини Ігри 01.05.2026 comment views icon

Фанати The Last of Us Online запустили петицію: 700 підписів за добу і нагадування про гру, яку скасували на 80% готовності

Фанати The Last of Us Online запустили петицію за відновлення скасованої гри / Insider Gaming

30 квітня 2026 року фанат серії під ніком Brokowski запустив петицію на Change.org із вимогою до Naughty Dog і Sony відновити розробку скасованого мультиплеєрного шутера The Last of Us Online. За першу добу петицію підписали понад 700 людей, і кількість підписів продовжує зростати.


У своєму зверненні автор написав лаконічно: час показати PlayStation, що гравці готові підтримати цей проєкт. Петиція закликає виконати обіцянку 2020 року і випустити наступний розділ Factions.

Інтерес до скасованої гри спалахнув знову після серії інтерв’ю з колишнім директором The Last of Us Online Вінітом Агарвалом. За його словами, колишні розробники Naughty Dog досі називають проєкт найкращим мультиплеєрним шутером, над яким їм доводилося працювати. Агарвал також підтвердив, що на момент скасування гра була готова приблизно на 80%. Він працював над нею сім років і дізнався про закриття проєкту лише за день до офіційного оголошення, назвавши це “нищівним” і “душераздирающим” моментом.

Naughty Dog скасувала The Last of Us Online у грудні 2023 року. Студія пояснила рішення небажанням ставати командою, повністю прив’язаною до підтримки одного живого сервісу. Спочатку гра виросла з режиму Factions у першій частині The Last of Us, але з часом переросла в масштабний самостійний онлайн-проєкт.


Шанси на відновлення розробки виглядають примарно. Naughty Dog зараз повністю зосереджена на Intergalactic: The Heretic Prophet і ще одному не оголошеному проєкті. Нещодавно Ніл Дракманн натякнув, що у франшизи ще є майбутнє, але конкретних деталей не розкрив.

Паралельно інді-студія Terminal War вирішила не чекати і у березні 2026 року анонсувала власну гру, натхненну Factions: командний шутер від третьої особи в сеттингу постапокаліптичної Америки 1990-х, 4 на 4, з обмеженим боєзапасом і жорсткими боями. Студія фінансує розробку самостійно і планує вихід у ранньому доступі на PC.

Петиція навряд чи змусить Sony змінити рішення. Але вона чітко демонструє: аудиторія для цієї гри нікуди не зникла навіть через два з половиною роки після скасування.

Джерело: Insider Gaming

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати