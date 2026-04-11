Коли теоритично може вийти третя частина The Last of Us? / Playfront

The Last of Us Part 3 вийде лише у 2030-х роках через масштаб розробки та нову IP від Naughty Dog. Про це повідомляють інсайдери, посилаючись на тривалі цикли виробництва сучасних блокбастерів Sony.





Світло в кінці тунелю для фанатів Еллі та Еббі виявилося дуже далеким. Згідно з останніми чутками, опублікованими виданням Playfront 11 квітня 2026 року, повноцінна третя частина культової франшизи з’явиться на полицях магазинів лише у наступному десятилітті.

Хоча Ніл Дракманн раніше підтверджував у документальному фільмі, що має “концепцію” для фінальної глави історії, студія наразі зосереджена на абсолютно новому проєкті. Це змушує відкласти активну стадію розробки продовження на невизначений термін.

Аналітики підкреслюють, що сучасні ігри AAA-класу вимагають від 6 до 8 років безперервного виробництва. Враховуючи, що Naughty Dog працює над оригінальною грою у новому сетингу, розробка The Last of Us Part 3 навряд чи розпочнеться раніше 2027 року.





Такий графік автоматично переносить реліз на епоху PlayStation 6. Для Sony це стратегічний виклик, проте неймовірний успіх серіалу від HBO дозволяє підтримувати інтерес до всесвіту “Останніх із нас” навіть без нових ігрових релізів протягом тривалого часу.

Студія прагне не просто випустити сиквел, а створити продукт, який знову встановить технологічну планку для всієї індустрії. Поки що гравцям залишається лише перепроходити оновлені версії попередніх частин та чекати на офіційні новини про новий таємничий проєкт команди.

Попри розчарування спільноти від таких термінів, такий підхід гарантує, що фінал трилогії не буде поспішним. Якість завжди була пріоритетом для Naughty Dog, навіть якщо це означає “заморожування” найуспішнішої франшизи на ціле десятиліття.

Джерело: Playfront